"Nasz postkomunista". Mentzen broni Czarzastego

Decyzję o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose.

"Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" — napisał na platformie X amerykański dyplomata.

Mentzen: Amerykanie nie będą nam mówić, kto ma być marszałkiem Sejmu

Do sprawy odniósł się we wtorek na antenie Radia Zet Sławomir Mentzen.

– Jestem po stronie państwa polskiego. Uważam, że to Polacy, polscy posłowie mają prawo wyboru swojego marszałka Sejmu. No i to, że posłowie to głąby i wybrali postkomunistę to jedno, ale to jest nasz postkomunista i żadni Amerykanie nie będą nam mówić, kto ma być marszałkiem polskiego Sejmu – powiedział jeden z liderów Konfederacji. – Ja nie głosowałem za tym, żeby Czarzasty był marszałkiem Sejmu. To ci, co go wybrali, niech się wstydzą – dodał.

Na pytanie, czy ambasador USA powinien być wezwany na dywanik do MSZ, Mentzen odpowiedział: "Może by mu to pomogło, znalazłby swoje miejsce w szeregu. Nie powinien interesować się naszymi wewnętrznymi sprawami, nie po to jest tu ambasadorem".

– Czuję się nieswojo, że jakieś obce państwo będzie wybierało nam rząd albo marszałka Sejmu – przyznał prezes partii Nowa Nadzieja. Jednocześnie parlamentarzysta podkreślił, że "należy się liczyć z Amerykanami, ale trzeba zachowywać się poważnie". – Amerykanie nie będą traktowali poważnie kogoś, kto daje sobie wejść na głowę i ingerować w swoje wewnętrzne sprawy – dodał.

"Trump z Rosem popełnili błąd"

Jak zaznaczył polityk Konfederacji, "problemem w naszych relacjach z USA jest to, że my dajemy się kupować Amerykanom bardzo tanio".

– Trump z Rosem popełnili błąd – zamiast znów powiedzieć, że jesteśmy świetni, byśmy jeszcze dokupili kilka samolotów, to powiedzieli, że nie pomagaliśmy im w ramach NATO w Afganistanie czy obrazili naszego marszałka. Przez to kupimy tych samolotów mniej – mówił Sławomir Mentzen.

Poseł odniósł się również do kwestii wprowadzenia podatku cyfrowego od korporacji. – Z jednej strony byłoby uczciwe, gdyby wszystkie firmy rywalizujące na jakimś rynku płaciły podatki, więc to argument za, a z drugiej strony miejmy świadomość, że to podatek przerzucany na klientów – powiedział.

