Ruch PiS ws. Czarzastego. Apel do koalicji

Decyzję o zerwaniu kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose.
"Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" — napisał na platformie X amerykański dyplomata.
Błaszczak: Nie pozwolimy na to
Tymczasem politycy PiS na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej odnieśli się do artykułu "Gazety Polskiej", który – jak podkreślił Mariusz Błaszczak – opisuje "niebezpieczne związki małżeństwa Czarzastych".
– Jakie działania powinien niezwłocznie podjąć marszałek Czarzasty? Powinien wypełnić ankietę (…), która stanowi podstawę do tego, żeby służby specjalne mogły zbadać to, czy daje gwarancję dostępu do informacji niejawnych – powiedział szef klubu PiS. – Jeśli tej ankiety nie wypełnia, to znaczy, że próbuje zamieść sprawę pod dywan, że próbuje ten problem (...) zepchnąć na margines. Nie pozwolimy na to – dodał.
Błaszczak podkreślił, że PiS domaga się posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym, na którym sprawy opisane w publikacji "Gazety Polskiej" zostałyby wyjaśnione.
Morawiecki chce wypełnienia ankiety bezpieczeństwa przez Czarzastego
Mateusz Morawiecki zwrócił z kolei uwagę na potrzebę wprowadzenia systemowych zmian.
– Apeluję dzisiaj o to, aby tę lukę w systemie, systemową lukę w dziedzinie bezpieczeństwa jak najszybciej uzupełnić, ale także aby w wyniku uzupełnienia tej luki osoba tak ważna w polskim systemie politycznym, jak marszałek, musiała wypełniać ankietę bezpieczeństwa – powiedział były premier. – Nasza konferencja to nie jest konferencja na temat ambasadora Rose'a, tylko to jest konferencja na temat Czarzastego. On żeby odwrócić uwagę od swoich związków bardzo podejrzanych, próbuje robić z siebie ofiarę – podkreślił.
Przemysław Czarnek skierował natomiast swoje słowa do większości sejmowej. – Apelujemy również do tych rozsądnych posłów, mamy nadzieję, że tam są, w Koalicji 13 Grudnia, aby przejrzeli na oczy i dostrzegli, w jaką niebezpieczną pułapkę Polaków i Polskę prowadzi ta koalicja pod rządem Tuska i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty – powiedział poseł PiS.
Czytaj też:
"Nie chodzi o serwilizm". Polityk PiS o decyzji ws. CzarzastegoCzytaj też:
"Postkomunistyczny aparatczyk". Prezydencki minister o Czarzastym
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.