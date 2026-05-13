"Zostałem zamordowany". Andrzej Lepper w szokującym spocie

Były lider Samoobrony, który zmarł w 2011 roku, występuje w nagraniu jako narrator politycznego przekazu i zwraca się bezpośrednio do wyborców.

Lepper przemawia ze środka pola

Nagranie zostało opublikowane na stronie internetowej Samoobrony Odrodzenie. W materiale postać przypominająca Andrzeja Leppera stoi w polu pszenicy i wygłasza mocne polityczne przesłanie. – Zostałem zamordowany. Ale nie o to chodzi. Mam godnych następców. Wspierajcie Samoobronę Odrodzenie. Polska dla Polaków. Tylko ta partia może zrealizować moje zadania. Zawsze ufałem takim ludziom. A co do PiS-u – my was znajdziemy! – słyszymy w spocie.

Nagranie szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych i wzbudziło duże kontrowersje.

Lider partii tłumaczy spot

Przewodniczący Samoobrony Odrodzenie Jerzy Andrzejewski w rozmowie z "Rzeczpospolitą" przekonywał, że wykorzystanie wizerunku Andrzeja Leppera nie miało nikogo wprowadzać w błąd. – To jest forma zainteresowania wyborców. Tak wygląda w dzisiejszych czasach polityczny PR – powiedział.

Jak zaznaczył, "wszyscy wiedzą, że Andrzej Lepper nie żyje, więc nie można tego uznać za wprowadzanie w błąd". Andrzejewski podkreślił również, że współcześni odbiorcy są "przebodźcowani", dlatego do zwrócenia uwagi potrzebny jest "mocny impuls".

Samoobrona Odrodzenie odwołuje się do Leppera

Samoobrona Odrodzenie przedstawia się jako ruch polityczny nawiązujący do idei dawnej Samoobrony oraz politycznego dziedzictwa Andrzeja Leppera. Na stronie ugrupowania można przeczytać: – Samoobrona Odrodzenie to inicjatywa polityczna nawiązująca do idei i dziedzictwa Andrzeja Leppera – lidera, który walczył o prawa zwykłych ludzi, rolników i pracowników.

Formacja deklaruje również walkę o "suwerenność Polski, godność pracy i sprawiedliwość społeczną", a także sprzeciw wobec "podporządkowania interesów narodowych wielkim korporacjom oraz obcym wpływom". W oficjalnym przekazie ugrupowanie podkreśla: "Polska potrzebuje prawdziwego głosu ludu".

Andrzej Lepper zmarł w sierpniu 2011 roku. Były wicepremier w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego został znaleziony martwy w swoim biurze przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie.

