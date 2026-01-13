Deepfake z udziałem kard. Rysia. Jest oficjalne oświadczenie ws. nagrań z duchownym
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj

Deepfake z udziałem kard. Rysia. Jest oficjalne oświadczenie ws. nagrań z duchownym

Dodano: 
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś Źródło: PAP / Marian Zubrzycki
Nagrania jakichkolwiek reklam z udziałem kard. Grzegorza Rysia, szczególnie promujące suplementy diety, lekarstwa i fundusze inwestycyjne, to tzw. deepfake, czyli materiały fałszywe - brzmi przesłane KAI oświadczenie rzecznika archidiecezji krakowskiej w sprawie nagrań wykorzystujących w internecie wizerunek metropolity krakowskiego.

W sieci pojawił się film, w którym kard. Grzegorz Ryś rzekomo promuje mieszankę ziół na stawy, wskazując na "klasztorny skład" specyfiku, który "był przekazywany z pokolenia na pokolenie przez wieki”. W rzeczywistości jest to deepfake, czyli fałszywe nagranie stworzone przy użyciu technologii umożliwiającej realistyczne podmiany twarzy i głosu.

Archidiecezja krakowska: To deepfake

Rzecznik Archidiecezji Krakowskiej w oświadczeniu przesłanym KAI zapewnia, że nagrania z kardynałem Rysiem to oszustwo, w którym wykorzystano bezprawnie wizerunek Metropolity Krakowskiego.

"Archidiecezja Krakowska informuje, że nagrania jakichkolwiek reklam z udziałem Księdza Kardynała Grzegorza Rysia, szczególnie promujące suplementy diety, lekarstwa i fundusze inwestycyjne, pojawiające się w przestrzeni internetowej to tzw. deepfake, czyli materiały fałszywe. Ksiądz Kardynał nigdy nie brał udziału w reklamach, a wykorzystanie wizerunku Metropolity Krakowskiego narusza Jego dobra osobiste. Ostrzegamy wszystkich przed manipulacją, dezinformacją i oszustwem" – czytamy.

W oświadczeniu rzecznika archidiecezji podkreślono, że autentyczne nagrania prawdziwych słów Kardynała Grzegorza Rysia można odnaleźć na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Archidiecezji Krakowskiej.

Czytaj też:
Tak działa mafia cyberprzestępców okradających żeńskie zakonyCzytaj też:
Dzieci i młodzież coraz bardziej zagrożone w internecie

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: KAI
Czytaj także