Dzieci i młodzież coraz bardziej zagrożone w internecie

W ciągu zaledwie sześciu miesięcy (od grudnia 2024 r. do maja 2025 r.) około 3 tys. dzieci we Włoszech zostało "rozebranych" w komunikatorze internetowym Signal przez pedofilów działających w sieci. Ta przerażająca informacja została podana podczas prezentacji pierwszego raportu przygotowanego przez stowarzyszenie Meter, która przeanalizowała, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do generowania materiałów internetowych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (ang. child sexual abuse material, CSAM), przerabiania zdjęć i ułatwiania uwodzenia online poprzez manipulowanie nieletnimi.

W prezentacji, która odbyła się w poniedziałek w siedzibie Konferencji Episkopatu Włoch w Rzymie, uczestniczyli m.in. ks. Fortunato Di Noto, przewodniczący i założyciel stowarzyszenia Meter na rzecz zwalczania pedofilii i pornografii dziecięcej, Maria Teresa Bellucci, wiceminister pracy i polityki społecznej Włoch, Ivano Gabrielli, dyrektor włoskiej policji pocztowej i dyrektor ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, Chiara Griffini, przewodnicząca Krajowej Służby CEI ds. Ochrony Nieletnich oraz Vincenzo Corrado, dyrektor Krajowego Biura ds. Komunikacji.

Zjawisko deepnude

Badania wykazały, że 989 ankietowanych uczniów w wieku od 14 do 18 lat zna sztuczną inteligencję, korzysta z chatbotów i narażonych jest na ryzyko związane z molestowaniem w internecie. Szczególnie niepokojące jest zjawisko deepnude, ponieważ sztuczna inteligencja może wirtualnie "rozebrać" nieletnich. – Nie możemy pozwolić sobie na rozproszenie uwagi – powiedział mediom watykańskim ks. Di Noto. – Ponieważ grozi to podsyceniem zjawiska nadużyć. Sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie dla nastolatków, gdyż, jak wynika z zaprezentowanego dossier, wykorzystuje niewinność dzieci w odniesieniu do chatbotów. Nie mają one możliwości sprawdzenia, czy po drugiej stronie znajduje się maszyna, co ma ogromny wpływ na ich życie i wpływa na nie do tego stopnia, że prowadzi do tworzenia i przetwarzania obrazów pornografii dziecięcej. Przeanalizowaliśmy przypadki około 3 tys. nieletnich, którzy zostali "rozebrani" za pomocą deepnude, co wywołało u nich ogromne zaniepokojenie, ponieważ poczuli się urażeni w swojej godności. Młodzi ludzie dostrzegają niebezpieczeństwo – wyjaśnił założyciel Meter.

– Ale z drugiej strony czasami brakuje ciągłych działań, które mogłyby mu zapobiegać. Musimy wejść w mechanizmy sztucznej inteligencji, aby zachować etykę i zaoferować możliwość pozytywnych ścieżek niezbędnych do uniknięcia coraz większego zaangażowania małoletnich i nastolatków w ohydne zjawisko pornografii dziecięcej w internecie – mówił dalej.

65,7 proc. respondentów zna zjawisko deepnude, a 59,4 proc. obawia się jego tworzenia i rozpowszechniania, co stanowi coraz bardziej niepokojący sygnał alarmowy dla młodych ludzi. Co gorsza, 52,3 proc. nie potrafi odróżnić filmu deepfake od prawdziwego obrazu. Pewną nadzieję daje fakt, że aż 90,5 proc. pytanych uważa, że rozpowszechnianie deepfake i deepnude stanowi poważne zagrożenie, a 65,1 proc. z nich zgłosiłoby to bezzwłocznie. Młodzi ludzie boją się o swoją prywatność, reputację, niepokoi ich niemożność odróżnienia prawdy od fałszu.

Przestępcy w sieci

Oprócz strachu istnieje również ogromna obawa przed rozprzestrzenianiem się sieci przestępczych, które angażują miliony dzieci na całym świecie. – Niestety – przypomniał Ivano Gabrielli – w sieci są ludzie, którzy posiadają setki tysięcy filmów o okrutnej treści, a nasze zaangażowanie jest naprawdę ogromne.

We Włoszech, pomimo podejmowanych wysiłków, obowiązujące przepisy dotyczące sztucznej inteligencji nie zapewniają wystarczającej ochrony nieletnich. Nie są w stanie rozwiązać tego problemu i nie są wystarczająco szybkie i skuteczne. Według stowarzyszenia Meter potrzebne są globalne przepisy, które poprzez surowość kar podkreśliłyby, że manipulowanie wizerunkami nieletnich jest nadużyciem. Stąd apel do wszystkich rządzących, aby nakłonili producentów oprogramowań do wyposażenia swoich produktów AI w odpowiednie rozwiązania identyfikujące i blokujące produkcję tego typu materiałów, usuwające je i umożliwiające jednocześnie zgłaszanie osób, które się nimi posługiwały.

Zaangażowanie Kościoła

"Lektura dossier – piszą przewodniczący i sekretarz generalny CEI, kard. Matteo Maria Zuppi i abp Giuseppe Andrea Salvatore Baturi w wiadomości przesłanej do ks. Di Noto – nie pozostawia miejsca na dwuznaczności: sztuczna inteligencja jest dziś także narzędziem nadużyć. Najbardziej zaawansowane technologie, zaprojektowane w celu poprawy jakości życia, są wykorzystywane do tworzenia obrazów pornografii dziecięcej, przerabiania zdjęć małoletnich, manipulowania rozmowami i generowania symulowanych relacji, które są w stanie ominąć nadzór dorosłych i działać poza świadomością samych dzieci. Nie są to odosobnione przypadki. Zebrane dane wskazują na istnienie ustrukturyzowanego i rozwijającego się systemu, w którym fałszywe obrazy powodują rzeczywiste szkody, a logika deepfake staje się wspólnikiem kultury, która banalizuje nadużycia, rozprasza odpowiedzialność i sprawia, że niemal niemożliwe jest odróżnienie prawdy od fikcji".

Abp Baturi i kard. Zuppi zwrócili się także do całego społeczeństwa obywatelskiego – prawodawców, wychowawców, rodziców, pracowników mediów i twórców technologii – aby "bez wahania uznano, że ochrona dzieci jest miarą cywilizacji. Kościół będzie nadal podejmował tę odpowiedzialność, zdecydowanie promując publiczne rozeznanie, które nigdy nie oddziela innowacji od sprawiedliwości, mocy od troski, techniki od sumienia".

Na koniec Vincenzo Corrado przypomniał, że nowe stulecie przyniosło "stałe przyspieszenie w dziedzinie techniki i technologii". Epopeja cyfrowa – przypomniał – wcale się nie zakończyła i postępuje w swojej zmiennej niestałości. "Jesteśmy świadomi wielkiego bogactwa, jakie zdobyliśmy, brakuje nam tylko drogi powrotnej do domu – naszej Itaki – czyli ostatecznego celu komunikacji. Wiele halucynacji zaciemnia tę wizję: fake news, chaos informacyjny (dezinformacja, wprowadzanie w błąd), deepfake – by wymienić tylko kilka, nie zapominając o wielkich wyzwaniach na poziomie etycznym i deontologicznym", które zostały zresztą odnotowane w badaniu przeprowadzonym przez Meter. Według Vincenzo Corrado "potrzebna jest dyscyplina na poziomie globalnym, która pozwoli na harmonizację możliwości postępu i godności ludzi".

