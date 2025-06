Leon XIV o walce z nadużyciami w Kościele i "etycznym dziennikarstwie"

Ojciec Święty napisał o tym w przesłaniu do twórców spektaklu teatralnego "Proyecto Ugaz", który jest wystawiany w Teatrze Plaza w Limie. Został on poświęcony peruwiańskiej dziennikarce Paoli Ugaz, która doprowadziła do ujawnienia nadużyć w zlikwidowanym przez papieża Franciszka potężnym ruchu kościelnym Sodalicio de Vida Cristiana.

Leon XIV zauważył, że dzieło to jest nie tylko sztuką teatralną. "Jest pamięcią, potępieniem, a przede wszystkim aktem sprawiedliwości. Dzięki niemu ofiary nieistniejącej już rodziny duchowej Sodalicio oraz dziennikarze, którzy towarzyszyli im z odwagą, cierpliwością i wiernością prawdzie, ukazują zranione, ale pełne nadziei oblicze Kościoła" – napisał.

"To walka całego Kościoła"

Papież zapewnił twórców spektaklu, że ich walka o sprawiedliwość jest również walką Kościoła. "Ponieważ, jak napisałem wiele lat temu, wiara, która nie dotyka ran ciała i duszy ludzkiej, jest wiarą, która nie poznała jeszcze Ewangelii. Dzisiaj tę ranę dostrzegamy w tak wielu dzieciach, młodzieży i dorosłych, którzy zostali zdradzeni tam, gdzie szukali pocieszenia, a także w tych, którzy ryzykowali swoją wolność i dobre imię, aby prawda nie została pogrzebana" – wskazał.

Ojciec Święty podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w tę sprawę i wytrwali, nawet gdy byli ignorowani, dyskredytowani, czy wręcz ścigani przez wymiar sprawiedliwości. Odwołując się do nauczania Franciszka, Leon XIV podkreślił, że niezbędna jest głęboka przemiana kościelna. Jak zaznaczył, nie jest ona retoryką, lecz konkretną drogą pokory, prawdy i zadośćuczynienia.

Leon XIV zwrócił uwagę na to, że zapobieganie i ochrona nie są strategią duszpasterską, lecz sercem Ewangelii. "Pilnie potrzebujemy zakorzenienia w całym Kościele kultury zapobiegania, która nie toleruje żadnej formy nadużycia – ani władzy, ani autorytetu, ani sumienia, ani duchowego, ani seksualnego. Kultura ta będzie autentyczna tylko wtedy, gdy zrodzi się z aktywnej czujności, przejrzystych procesów i szczerego słuchania tych, którzy zostali zranieni" – czytamy.

W obronie wolnych mediów

Papież zauważył, że niezbędna jest w tym również praca dziennikarzy. W tym kontekście przypomniał spotkanie z pracownikami mediów na samym początku pontyfikatu. Uczestniczyła w nim również Paola Ugaz. Leon XIV przyznał, że podczas tej audiencji chciał potwierdzić "świętą misję dziennikarzy, którzy stają się pomostami między faktami a świadomością narodów".

"Dzisiaj ponownie podnoszę głos z troską i nadzieją, patrząc na mój ukochany naród peruwiański" – napisał Ojciec Święty. "W tym okresie głębokich napięć instytucjonalnych i społecznych obrona wolnego i etycznego dziennikarstwa jest nie tylko aktem sprawiedliwości, ale obowiązkiem wszystkich, którzy pragną solidnej i partycypacyjnej demokracji" – dodał.

Leon XIV wezwał do ochrony dziennikarzy, którzy uczciwie i odważnie informują społeczeństwo. Podkreślił, że kulturę spotkania nie buduje się pustymi przemówieniami czy zmanipulowanymi relacjami, ale faktami opowiadanymi z obiektywizmem, rygorem, szacunkiem i odwagą. Wyciszanie dziennikarzy osłabia demokratyczną duszę kraju. "Wszystkim peruwiańskim dziennikarzom pragnę powiedzieć z pasterską miłością: nie lękajcie się. Dzięki swojej pracy możecie być twórcami pokoju, jedności i dialogu społecznego. Bądźcie siewcami światła pośród ciemności" – napisał papież.

