Zdjęcia Meloni w samej bieliźnie. Premier Włoch pisze o deep fake'ach

Meloni opublikowała w mediach społecznościowych swoją fotografię. Na zdjęciu polityk siedzi w samej bieliźnie na łóżku. Polityk podkreśla, że jest to złośliwa przeróbka internautów. Premier Włoch zamieściła humorystyczny komentarz, twierdząc, że internauci ją "upiększyli".

"W ostatnich dniach krąży kilka moich fałszywych zdjęć, wygenerowanych przez sztuczną inteligencję i przedstawianych jako prawdziwe przez jakiegoś gorliwego przeciwnika. Muszę przyznać, że osoba, która je stworzyła - przynajmniej w przypadku załączonego przykładu – nawet całkiem mnie upiększyła. Pozostaje jednak faktem, że aby zaatakować i wymyślać nieprawdy, wykorzystuje się dziś naprawdę wszystko" – napisała premier Włoch.

To kolejny przykład tego, jak osoby publiczne muszą mierzyć się z zagrożeniem, jakie wiąże się z nowoczesną technologią. Polityk przestrzega, że deepfake to "niebezpieczne narzędzia, ponieważ mogą wprowadzać w błąd, manipulować i uderzyć w każdego".

Meloni zaleca ostrożność i sprawdzanie autentyczności treści, jakie można znaleźć w internecie. "Jedna zasada powinna obowiązywać zawsze: sprawdzać, zanim się uwierzy, i uwierzyć, zanim się udostępni. Bo dziś dotyka to mnie, jutro może dotknąć każdego" – napisała.

Dzieci i młodzież coraz bardziej zagrożone w internecie

W zeszłym roku w Rzymie przedstawiono pierwsze dossier dotyczące nadużyć sztucznej inteligencji w przestępstwach związanych z pornografią dziecięcą.

W ciągu zaledwie sześciu miesięcy (od grudnia 2024 r. do maja 2025 r.) około 3 tys. dzieci we Włoszech zostało "rozebranych" w komunikatorze internetowym Signal przez pedofilów działających w sieci. Ta przerażająca informacja została podana podczas prezentacji pierwszego raportu przygotowanego przez stowarzyszenie Meter, która przeanalizowała, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do generowania materiałów internetowych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (ang. child sexual abuse material, CSAM), przerabiania zdjęć i ułatwiania uwodzenia online poprzez manipulowanie nieletnimi.

W prezentacji, która odbyła się w siedzibie Konferencji Episkopatu Włoch w Rzymie, uczestniczyli m.in. ks. Fortunato Di Noto, przewodniczący i założyciel stowarzyszenia Meter na rzecz zwalczania pedofilii i pornografii dziecięcej, Maria Teresa Bellucci, wiceminister pracy i polityki społecznej Włoch, Ivano Gabrielli, dyrektor włoskiej policji pocztowej i dyrektor ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, Chiara Griffini, przewodnicząca Krajowej Służby CEI ds. Ochrony Nieletnich oraz Vincenzo Corrado, dyrektor Krajowego Biura ds. Komunikacji.

