Pentagon opublikował nowe dokumenty o UFO. "Nigdy wcześniej nieujawnione"

Są to materiały "nigdy wcześniej nieujawnione" – podkreślił Departament Wojny USA w komunikacie zamieszczonym w piątek (8 maja). Zapowiedział kolejne publikacje, które mają być sukcesywnie udostępniane.

"Amerykanie mają teraz natychmiastowy dostęp do odtajnionych akt rządu federalnego dotyczących UAP. Najnowsze filmy, zdjęcia i oryginalne dokumenty źródłowe z całego rządu Stanów Zjednoczonych znajdują się w jednym miejscu – bez konieczności uzyskania zezwolenia" – podał Pentagon w serwisie X.

Materiały obejmują raporty wojskowe, analizy incydentów oraz dokumentację prowadzonych przez lata badań nad niewyjaśnionymi obiektami obserwowanymi przez amerykańskich pilotów i systemy radarowe.

Trump polecił odtajnić dokumenty

Jak piszą amerykańskie media, publikacja jest częścią procesu odtajniania archiwów zapowiedzianego wcześniej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Informował on w kwietniu, że administracja "znalazła wiele bardzo interesujących dokumentów" dotyczących UFO i niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych.

Według Pentagonu, większość analizowanych przypadków ma racjonalne wyjaśnienia i dotyczy m.in. dronów, balonów, zjawisk atmosferycznych lub błędnych interpretacji danych radarowych. Część incydentów pozostaje jednak niewyjaśniona z powodu braku wystarczających informacji.

Debata o UFO w USA

Temat UFO od kilku lat regularnie wraca w debacie publicznej w USA. Kongres organizował przesłuchania byłych wojskowych i ekspertów zajmujących się UAP, a Pentagon utworzył specjalny zespół analizujący zgłoszenia dotyczące niewyjaśnionych obiektów obserwowanych przez personel wojskowy.

W ubiegłym roku "Wall Street Journal" informował, że część teorii dotyczących UFO mogła być podsycana przez sam Pentagon w okresie zimnej wojny w celu ukrycia tajnych programów wojskowych i testów nowego uzbrojenia.

