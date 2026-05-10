Magyar przyjedzie do Polski. Spotkanie z Wałęsą i kard. Rysiem

"Gazeta Wyborcza" opisuje szczegóły planów wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Peter Magyar ma przyjechać do naszego kraju 20 maja. W ciągu dwóch dni miałby odwiedzić trzy polskie miasta.

Podczas konferencji prasowej 13 kwietnia, tuż po wygranych przez TISZ-ę wyborach parlamentarnych, Magyar zapowiedział, że wizyta w Polsce ma odświeżyć tysiącletnią przyjaźń pomiędzy obydwoma krajami. W sobotę polityk został zaprzysiężony na premiera Węgier.

Warszawa, Gdańsk i Kraków

Pierwsza będzie Warszawa. "Do polskiej stolicy węgierska delegacja chce przylecieć z kilkoma ministrami na pokładzie rządowego samolotu. Węgrzy chcą rozmawiać o polityce energetycznej ze względu na rozbudowę terminala LNG w Polsce. Rozważają budowę interkonektorów z Polski przez Słowację do swojego kraju tak, by uniezależnić się od dostaw z Rosji. W planach jest również omówienie budowy szybkiego połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Budapesztem (tu jednak wąskim gardłem jest niezmodernizowany słowacki odcinek)" – czytamy. – Przede wszystkim jednak wizyta ta ma znaczenie symboliczne dla węgierskiego premiera. Polska jest krajem, który osiągnął wielki sukces po wstąpieniu do Unii Europejskiej i jest trwale na prozachodnim kursie, na który Węgry kieruje również Péter Magyar – mówi "Wyborczej" Daniel Bartha, współpracownik Anity Orbán, przyszłego ministra spraw, dyrektor budapeszteńskiego think-tanku Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy.

Drugim miastem ma być Gdańsk. Tam premier zamierza spotkać się z Lechem Wałęsą. "Wizyta ta była planowana jeszcze w ubiegłym roku, gdy Magyar jeszcze nie był premierem. Wówczas jednak Wałęsa zachorował i trzeba było odwołać plany" – wskazuje "GW". – Oczywiście wiemy, że jest on w Polsce oceniany różnie przez część spektrum politycznego, ale to nie ma dla nas żadnego znaczenia. Węgrzy nie kwestionują go jako przywódcy ruchu demokratycznego, który zmienił bieg historii – podkreśla Bartha.

Trzecim miastem, do którego ma udać się Magyar, jest Kraków. Tam zaplanowano rozmowy z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Bartha przekonuje, że dawna stolica Polski jest Węgrom historycznie i symbolicznie znacznie bliższa od Warszawy, stąd padł wybór na Kraków.

"Ze względu na obszerny program wizyty, Magyar miałby zostać w Polsce dwa dni. Ale plany te na razie nie zostały potwierdzone przez polską stronę. Według naszych informacji trwają rozmowy na ten temat. Na razie o tym, że Magyar ma przyjechać 'w drugiej połowie maja' do Polski mówił w sobotę (9.05) na antenie radia RMF FM Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych" – czytamy.

