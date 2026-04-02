Import gazu LNG. Europa ustanowiła rekord wszech czasów

Jak wynika z danych Gas Infrastructure Europe (GIE), pod koniec marca łączna ilość LNG przesyłana z europejskich terminali do unijnego systemu przesyłowego gazu wyniosła około 13,7 mld m3, co stanowi wzrost o 15 proc. w porównaniu z lutym i o 8 proc. w porównaniu z marcem 2025 r.

Poprzedni szczyt dostaw odnotowano w maju 2025 r. i wyniósł on 12,85 mld m3.

Na koniec pierwszego kwartału 2026 r. przesył LNG z terminali do europejskiego systemu przesyłowego gazu utrzymywał się na rekordowym poziomie ponad 38 mld m3, co stanowi wzrost o 13 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Katar szacuje straty po atakach Iranu na terminal LNG

Odwetowe ataki Iranu faktycznie wstrzymały dostawy ropy naftowej przez wąską Cieśninę Ormuz, a także produkcję skroplonego gazu ziemnego LNG w Katarze.

Prezes QatarEnergy Saad al-Kaabi powiedział w marcu w wywiadzie dla agencji Reutera, że ataki Iranu na terminal Ras Laffan uszkodziły instalacje odpowiadające za 17 proc. zdolności eksportowych tej firmy, a ich naprawa zajmie od trzech do pięciu lat.

Dodał, że koncern może być zmuszony do ogłoszenia siły wyższej w długoterminowych kontraktach na dostawy LNG – nawet na okres do pięciu lat – w przypadku dostaw kierowanych do Włoch, Belgii, Korei Południowej i Chin.

Co z dostawami gazu skroplonego do Polski?

Dostawy skroplonego gazu z Kataru odpowiadają za ok. 10 proc. zapotrzebowania Polski. W ubiegłym roku Orlen rozładował w terminalu w Świnoujściu 17 ładunków LNG wysłanych przez QatarEnergy, co stanowiło 21 proc. łącznej ilości skroplonego gazu importowanego przez Polskę. Trzy czwarte wszystkich dostaw surowca pochodziło z USA.

Na początku marca QatarEnergy ogłosił stan tzw. siły wyższej w związku ze swoimi zobowiązaniami dotyczącymi eksportu LNG do klientów na świecie. Informacja o możliwości wstrzymania części dostaw została przekazana także Orlenowi.

