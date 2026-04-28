Uwolnienie Poczobuta. Władze Ukrainy rozczarowane decyzją polskich władz

Naukowiec został zatrzymany podczas tranzytu przez Polskę, gdy podróżował z Holandii w kierunku Bałkanów. Do akcji ABW doszło 4 grudnia 2025 r. w Warszawie. Decyzją sądu Butiagin miał zostać oddany w ręce Ukraińców, którzy oskarżają go o umyślne, nielegalne, częściowe zniszczenie archeologicznego kompleksu "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu na Krymie. Ostatecznie Rosjanin został wymieniony na opozycjonistę i dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

Ukraińcy rozczarowani decyzją Polski

Jak przekazała ukraińska Prokuratura Generalna, Kijów będzie nadal korzystać z dostępnych mechanizmów proceduralnych, aby zatrzymać Butiagina.

"Prokuratura Generalna będzie nadal wykorzystywać wszelkie mechanizmy krajowe i międzynarodowe, aby postawić wskazaną osobę przed sądem za popełnienie przestępstw przeciwko Ukrainie i jej dziedzictwu kulturowemu. Odbędzie się to w trybie postępowania zaocznego" – podkreślono w wydanym komunikacie.

Niezadowolenia z decyzji polskich władz nie kryje także ukraińskie MSZ. Rzecznik resortu w komentarzu dla dziennikarzy zauważył, że Ukraina "z rozczarowaniem przyjęła wiadomość, że wbrew wcześniejszemu, całkowicie sprawiedliwemu orzeczeniu polskiego sądu, obywatel Rosji, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa na terytorium Ukrainy – w szczególności wywozu dóbr kultury z Krymu – nadal nie został wydany Ukrainie".

– Oczywiste jest, że strona rosyjska będzie cynicznie wykorzystywać ten polityczny i prawny epizod, aby usprawiedliwić okupację Krymu i eksploatację tymczasowo okupowanego terytorium Ukrainy przez obywateli Rosji – przekazał.

Rzecznik dodał, że Ukraina konsekwentnie domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich rosyjskich podmiotów zaangażowanych w okupację i wojnę.

Tusk o szczegółach uwolnienia Poczobuta. "Kluczową rolę odegrały USA"

"Bez Polski nie byłoby to możliwe". Cichanouska dziękuje za uwolnienie Poczobuta