"Bez Polski nie byłoby to możliwe". Cichanouska dziękuje za uwolnienie Poczobuta

Swiatłana Cichanouska wydała oświadczenie, w którym skomentowała uwolnienie opozycjonisty Andrzeja Poczobuta. Liderka białoruskiej opozycji podkreśliła, że "to polsko-białoruski bohater, utalentowany i niezłomny dziennikarz, który nigdy nie zdradził swoich zasad". Podkreśliła także dużą rolę Polski w rozmowach z Mińskiem.

"Nie byłoby to możliwe bez konsekwentnej i pryncypialnej postawy Polski, która niestrudzenie walczyła o Andrzeja, oraz wszystkich naszych sojuszników – Stanów Zjednoczonym i Unii Europejskiej" – napisała.

Równocześnie Cichanouska przypomniała, że w białoruskich więzieniach nadal przebywa ok. 900 osób, które zostały tam osadzone z powodu politycznych represji.

Uwolnienie Poczobuta

Uwięzienie Andrzeja Poczobuta stało się symbolem represji wobec polskiej mniejszości na Białorusi. Dziennikarz i opozycjonista został zatrzymany w marcu 2021 r. wraz z innymi działaczami polskiej mniejszości na Białorusi. Według białoruskiej Prokuratury Generalnej, Związek Polaków na Białorusi miał pod współkierownictwem Poczobuta organizować od 2018 r. uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Białoruska propaganda insynuuje polskiemu podziemiu antykomunistycznemu współpracę z III Rzeszą Niemiecką i dokonanie zbrodni na ludności cywilnej.

W lutym 2023 r., po pokazowym procesie, Sąd Okręgowy w Grodnie skazał Poczobuta na osiem lat więzienia w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarz był oskarżony o "podżeganie do nienawiści", nawoływanie do sankcji i działania na szkodę Mińska oraz działania, którym przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu" (chodzi o publikowanie artykułów historycznych).

11 listopada 2025 roku Andrzej Poczobut został odznaczony Orderem Orła Białego. Wcześniej, w październiku tego samego roku został uhonorowany Nagrodą Sacharowa. To najwyższe wyróżnienie Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka.

Prezes PiS: Ten dzień mógł nastąpić już wiele miesięcy temu

