Co z cenami paliw? Wkrótce decyzja rządu

Cały czas działa rządowy program CPN. W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu Ceny Paliwa Niżej podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy).

Zgodnie z przepisami, minister energii będzie codziennie publikował maksymalne stawki. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

– Decyzja czy przedłużamy program CPN zapadnie prawdopodobnie do środy. Jeśli sytuacja się nie uspokoi, będę rekomendował ministrowi finansów przedłużenie programu – powiedział Motyka dziennikarzom w Gdańsku.

Zgodnie z jego słowami, resort energii rozmawia także z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie stacji paliw w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP), które zdaniem branży nie są w stanie wypracowywać pozytywnej marży w okresie obowiązywania ceny maksymalnej na paliwa.

– Jesteśmy zwolennikami bardziej systemowych zmian i nowego podejścia, dotyczącego umów najmu stacji paliw na MOP-ach i współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – dodał minister.

Orlen przedłuża promocję na paliwo

Kierowcy korzystający ze stacji Orlenu oraz aplikacji Vitay, będą mogli dłużej tankować paliwo w niższych cenach.

Koncern poinformował o przedłużeniu promocji dla użytkowników aplikacji o kolejne trzy weekendy maja – akcja potrwa do 24 maja do godziny 23:59.

Promocja obejmuje wszystkie stacje tej sieci w Polsce. Kierowcy mogą uzyskać rabat do 35 groszy na litrze benzyny lub oleju napędowego. Warunkiem jest aktywowanie kuponu w aplikacji ORLEN Vitay przed tankowaniem oraz dokonanie zakupów z oferty pozapaliwowej za minimum 5 zł (np. napoju lub kanapki). W przypadku tankowania bez dodatkowych zakupów, rabat wynosi 20 groszy na litrze. Kupon promocyjny będzie udostępniany w każdy poniedziałek w aplikacji. Rabat obowiązuje przy jednorazowym tankowaniu do 50 litrów paliwa. W trakcie trwania promocji kierowcy będą mogli kupić z rabatem do 150 litrów benzyny lub diesla.

"Od początku akcji promocyjnej chcemy, żeby ceny przy dystrybutorach były jak najbardziej przewidywalne i przystępne dla kierowców. W sytuacji, gdy na światowych rynkach pojawia się niepewność i rosną koszty surowców, naszym zadaniem jest łagodzić te wahania i wspierać domowe budżety. Dlatego przedłużamy promocję o kolejne trzy weekendy, aby użytkownicy aplikacji ORLEN VITAY mogli nadal tankować taniej i realnie oszczędzać na każdym litrze" – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.

Z promocji można będzie skorzystać w następujące weekendy: 8–10 maja, 15–17 maja oraz 22–24 maja.

