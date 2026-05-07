Tusk spotkał się z Meloni. "Oboje cenimy moralność i prawdę"

Premier spotkał się we Włoszech z premier Giorgią Meloni. Podczas wspólnej konferencji prasowej po rozmowach, Donald Tusk podkreślił, że oba kraje "dobrze się rozumieją". – Nie tylko ze względu na wspólnotę interesów, ale też wspólnotę poglądów we wszystkich właściwie istotnych sprawach, które dzisiaj wpływają na bieg rzeczy w Europie, w naszych krajach i na całym świecie. To dla mnie wielka satysfakcja – powiedział polityk.

Przekazał, że głównym tematem rozmów z premier Meloni była sytuacja międzynarodowa. Tusk powiedział, że w kwestii Ukrainy Polska i Włochy mają identyczne poglądy. Podziękował szefowej włoskiego rządu za jej postawę i "lekcję solidarności" ws. wojny na Ukrainie. – Europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności pani premier Meloni – podkreślił.

Donald Tusk ocenił, że Warszawa i Rzym mają podobny punkt widzenia ws. m.in. ETS, fundusze europejskie, politykę spójności czy wspólną politykę rolnej. Spotkanie z Meloni Tusk opisał jako "długą, bardzo serdeczną, osobistą rozmowę – tak rozmawiają ze sobą przyjaciele, którzy dobrze się rozumieją".

Tusk: Mamy takie samo podejście

– Jestem być może politykiem staromodnym. (...) jestem przywiązany do moralnych fundamentów polityki i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni. Czasami tacy ludzie, jak my, czują się samotni, a okazuje się, że niepotrzebnie, bo jest nas dużo więcej niż niektórzy myślą – dodał premier.

Polityk powiedział, że razem z premier Włoch rozmawiali nt. możliwości podpisania polsko-włoskiego traktatu o współracy. – Z wielką satysfakcją usłyszałem od pani premier, że Włochy i oczywiście Polska i ja także, jesteśmy gotowi do poważnej rozmowy, do rozpoczęcia takich serdecznych i poważnych negocjacji, które powinny zakończyć się nowym traktatem – zauważył.

