Zabraknie paliwa dla samolotów? Jest plan awaryjny

Jak podaje Radio Zet, Swiss International Air Lines nie spodziewają się w najbliższych tygodniach problemów z dostępnością paliwa lotniczego, ale linie i tak przygotowują rozwiązania na wypadek pogorszenia sytuacji. Chodzi m.in. o zmiany operacyjne oraz alternatywne sposoby zaopatrywania samolotów w paliwo.

"Międzylądowanie to mniejsze zło"

Prezes Swiss International Air Lines Jens Fehlinger przekazał w rozmowie z "Neue Zürcher Zeitung", że jednym z rozwiązań branych pod uwagę są międzylądowania w miejscach, gdzie możliwe jest dodatkowe tankowanie. Szef linii lotniczych podkreślił, iż "międzylądowanie to mniejsze zło dla pasażerów niż konieczność całkowitego odwołania lot".

Feglinger zwrócił również uwagę na ceny biletów. Prezes Swiss zaznaczył, że długotrwale wysokie stawki za paliwo mogą wpłynąć na koszty dla pasażerów. Jak zaznaczył, paliwo stanowi istotną część kosztów związanych z działalnością linii lotniczych.

Największym wyzwaniem dla branży lotniczej będzie jednak sezon wakacyjny, kiedy wzrasta popyt na podróże. To właśnie w tym okresie zakłócenia w dostawach paliwa mogą mogą być najbardziej odczuwalne dla podróżnych. Swiss International Air Lines zapewniają jednak, że "na dziś wygląda obiecująco". Linie podkreślają, że ryzyko poważniejszych problemów jest ograniczone.

Czy Polska ma paliwo samolotowe?

Polska ma zabezpieczone dostawy paliw lotniczych na najbliższe tygodnie, ale sytuacja w tym segmencie rynku jest trudna i może wpłynąć na ceny biletów lotniczych – przekazał w połowie kwietnia br. minister energii Miłosz Motyka.

"Mamy zabezpieczone dostawy na najbliższe tygodnie, ale sytuacja w przypadku paliw lotniczych w Europie jest dość niepokojąca; mamy sygnały, że niektórzy przewoźnicy ograniczają siatki połączeń" – powiedział Motyka podczas konferencji prasowej.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna dodał, że presja popytowa będzie coraz większa wraz ze zbliżaniem się sezonu wakacyjnego.

"Dzisiaj nie ma ryzyka, że w najbliższych tygodniach paliwa lotniczego zabraknie, ale to rynek globalny i nie jesteśmy oderwani od tego, co dzieje się na świecie" – podkreślił.

