Tyle zapłacimy za paliwo. Znamy stawki

Poniżej komentarz rynkowy Reflex:

"Spadek cen ropy, w oczekiwaniu na zawarcie porozumienia kończącego wojnę w regionie Zatoki Perskiej, wpływa w tym tygodniu na obniżki hurtowych cen paliw w kraju. To otwiera drogę do tańszych paliw na stacjach i co ważne obniżki będą dotyczyły wszystkich paliw, zarówno benzyn i diesla, objętych pakietem "CPN", jak i autogazu. Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny diesla spadną o około 0,30 zł/l (a więc ponownie poniżej 7 zł/l), benzyny o około 0,25 zł/l, a autogazu o około 0,08 zł/l" – czytamy w komentarzu rynkowym Reflex.

Eksperci wskazują, że im niższe będą ceny ropy i paliw tym bardziej prawdopodobna będzie rezygnacja przez rząd z utrzymywania pakietu "CPN". "Póki co niższe stawki podatku akcyzowego i VAT na paliwa obowiązują do 15 maja br., a obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie, mimo zawieszenia broni, jest na tyle napięta, że ryzyko pełnego wycofania się z pakietu już w połowie maja pozostaje niewielkie" – podkreślają.

Tyle trzeba zapłacić za paliwo na stacjach w Polsce

Tak kształtują się średnie ceny paliw 7 maja br.:

– Benzyna bezołowiowa 95: 6,42 zł/l (+ 0,18 zł/l)

– Benzyna bezołowiowa 98: 6,92 zł/l (+0,19 zł/l)

– Olej napędowy: 7,2 zł/l (+0,12 zł/l)

– Autogaz: 3,76 zł/l (- 0,06 zł/l)

Z kolei prognoza cen na tydzień 20 (09-11.05.2026) przedstawia się następująco:

– Pb95 – 6,17 zł/l (-0,25 zł/l)

– Pb98 – 6,67 zł/l (-0,25 zł/l)

– ON – 6,90 zł/l (-0,3 zł/l)

– LPG – 3,68 zł/l (-0,08 zł/l)

Co z cenami ropy naftowej?

"Na rynku ropy naftowej tydzień kończymy spadkami. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jeśli chodzi o rozejm jest bardzo niepewna, natomiast nic się nie zmieniło w zakresie blokady Cieśniny Ormuz. W dalszym ciągu przepływają przez nią tylko pojedyncze statki" – wskazują analitycy.

Jak podkreślają: "Tak czy inaczej, w skali tygodnia potaniała zarówno ropa naftowa jak i produkty naftowe. W piątek rano ceny lipcowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 100 USD/bbl. W skali tygodnia (1-7 maja) cena ropy Brent na giełdzie ICE spadła o 8 USD/bbl. Cena spot ropy Brent spadła o 17 USD/bbl i jest w tej chwili zbliżona do ceny terminowej. Spadki obserwowaliśmy również na rynku produktów naftowych. Ceny diesla na rynku ARA spadły o 23 USD/bbl, a benzyny o 9 USD/bbl".

"USA przekazały Iranowi propozycję 14-punktowego memorandum mającego zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie. Po jego podpisaniu miałby nastąpić 30-dniowy okres negocjacji ostatecznego porozumienia w kwestiach spornych, czyli blokady cieśniny Ormuz, irańskiego programu jądrowego Iranu i amerykańskich sankcji. USA czekają obecnie na odpowiedź Iranu, a prezydent USA ponownie grozi, że jeśli Iran nie zaakceptuje memorandum USA mogą wznowić ataki" – czytamy w komentarzu.

Analitycy zwracają uwagę, że "w dalszym ciągu USA utrzymują rekordowy eksport ropy naftowej i produktów naftowych". "Eksport netto produktów naftowych wzrósł w tygodniu kończącym się 1 maja do 6,48 mln bbl/d, ustanawiając nowy historyczny rekord. W strukturze rosnącego eksportu dominuje propan i oleje (diesel i olej opałowy). Znajduje to swoje odzwierciedlenie w spadku zapasów ropy naftowej i paliw. Amerykańskie komercyjne zapasy ropy spadły o 2,3 mln bbl do 459,5 mln bbl, a rezerwy strategiczne zmniejszyły się o 5,2 mln bbl do 392,7 mln bbl. Amerykański poziom zapasów olejów spadł do 102 mln bbl i jest to najniższy poziom od 21 lat, czyli kwietnia 2005 roku. Amerykański poziom zapasów ropy jest o 1 proc. niższy od 5-letniej średniej, a olejów 11 proc. poniżej 5-letniej średniej" – tłumaczą.

