Orlen przedłuża promocję na paliwo

Koncern poinformował o przedłużeniu promocji dla użytkowników aplikacji o kolejne trzy weekendy maja – akcja potrwa do 24 maja do godziny 23:59.

Promocja obejmuje wszystkie stacje tej sieci w Polsce. Kierowcy mogą uzyskać rabat do 35 groszy na litrze benzyny lub oleju napędowego. Warunkiem jest aktywowanie kuponu w aplikacji ORLEN Vitay przed tankowaniem oraz dokonanie zakupów z oferty pozapaliwowej za minimum 5 zł (np. napoju lub kanapki). W przypadku tankowania bez dodatkowych zakupów, rabat wynosi 20 groszy na litrze. Kupon promocyjny będzie udostępniany w każdy poniedziałek w aplikacji. Rabat obowiązuje przy jednorazowym tankowaniu do 50 litrów paliwa. W trakcie trwania promocji kierowcy będą mogli kupić z rabatem do 150 litrów benzyny lub diesla.

"Od początku akcji promocyjnej chcemy, żeby ceny przy dystrybutorach były jak najbardziej przewidywalne i przystępne dla kierowców. W sytuacji, gdy na światowych rynkach pojawia się niepewność i rosną koszty surowców, naszym zadaniem jest łagodzić te wahania i wspierać domowe budżety. Dlatego przedłużamy promocję o kolejne trzy weekendy, aby użytkownicy aplikacji ORLEN VITAY mogli nadal tankować taniej i realnie oszczędzać na każdym litrze" – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.

Z promocji można będzie skorzystać w następujące weekendy: 8–10 maja, 15–17 maja oraz 22–24 maja.

VAT i akcyza w dół. Maksymalne ceny paliw ustala rząd

Cały czas działa rządowy program CPN. W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu Ceny Paliwa Niżej podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy).

Zgodnie z przepisami, minister energii będzie codziennie publikował maksymalne stawki. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Szef ME ustala pułap cenowy na podstawie algorytmu, na który składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr.

