"Powiem zupełnie sensacyjną rzecz". Kwaśniewski zaskoczył ws. Millera

Aleksander Kwaśniewski był we wtorek wieczorem gościem Piotra Witwickiego na antenie Polsat News. W programie padło pytanie o ostatnie wypowiedzi Leszka Millera, którą dziennikarz określił jako "antyukraińską rewoltę". Odpowiedź, jakiej udzielił były prezydent bez wątpienia zaskoczyła gospodarza programu. Sam polityk uznał ją za "sensacyjną".

Aleksander Kwaśniewski o spotkaniu z Leszkiem Millerem. "Sensacyjna rzecz, która pójdzie szeroko"

– Powiem panu zupełnie sensacyjną rzecz, która pójdzie szeroko. Otóż z Leszkiem Millerem po długiej nieobecności spotkałem się, i żeby pan wiedział, w kościele. Dość przypadkowo – powiedział Kwaśniewski. – Ponieważ spotkaliśmy się w kościele, przekazaliśmy sobie znak pokoju, więc pan mnie nie namówi do żadnych tutaj analiz, krytyki – dodał.

Dopytywany o okoliczności tego spotkania, były prezydent wyjaśnił, że było to nabożeństwo w intencji ich wspólnego znajomego, wybitnego rajdowca Roberta Muchy. – To już był jakiś tam znak opatrzności, że ja wszedłem w ostatniej chwili do kościoła i pierwszą osobą, przy której stanąłem był Leszek Miller – kontynuował.

twitter

Kwaśniewski o "placu opatrzności"

Kiedy gospodarz programu przypomniał, że jego gość jest przecież zadeklarowanym ateistą, ten podkreślił, że nie przeszkadza mu to w oddaniu hołdu znajomemu.

– Szczerze, jestem dość bezradny, nawet jako ateista, żeby inaczej wytłumaczyć sobie ten fakt, jak właśnie jakimś tam palcem opatrzności. Proszę przyjąć to pół żartem pół serio, ale nie namówi pan mnie do żadnych tutaj psychoanaliz – podsumował były prezydent.

Czytaj też:

"To nasza największa słabość". Kwaśniewski ma radę dla rządu i prezydentaCzytaj też:

Miller krytycznie o Tusku. "Wtedy nikt szat nie rozdzierał"