Żurek: Prezydent słusznie odmówił nominacji sędziom

Karol Nawrocki, odmawiając w środę nominacji 46 sędziów, zapowiedział, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację i awans.

Prezydent mówił o sędziach, którzy "słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej".

Żurek: To nauka dla sędziów

"Prezydent RP odmówił nominacji 46 sędziom – i słusznie, bo to kandydaci z rekomendacji neoKRS. Postanowienie, które otrzymaliśmy nie zawiera żadnego uzasadnienia. Później okazało się, że łączy ich jedno: podpisali listy w obronie praworządności i wykonywania wyroków TSUE. Prezydent RP nie może blokować nominacji według własnego widzimisię"

– komentuje szef MS.

"To działanie poza prawem i poza granicami prezydenckiej prerogatywy. Myślę, że ta sytuacja to nauka dla sędziów. Tak, brońmy praworządności, również podpisując listy otwarte, ale bądźmy konsekwentni w tych poglądach. Sędziowie nie powinni startować w procedurze, która jest nielegalna. Bo inaczej stają się zakładnikami polityków, którzy nie rozumieją, czym jest Konstytucja RP" – wskazuje Żurek.

46 sędziów bez nominacji. Ujawniono nazwiska zablokowane przez Nawrockiego

Wcześniej pełną listę nazwisk sędziów, których nominacji odmówił prezydent, ujawnił Onet. Według portalu, nie ma na niej żadnego ze znanych sędziów, którzy krytykowali działania PiS w wymiarze sprawiedliwości.

"Większość stanowią szeregowi sędziowie z sądów rejonowych", których – zdaniem Onetu – Nawrocki "ukarał tylko za to, że podpisywali listy" w sprawie sytuacji w sądach za rządów Zjednoczonej Prawicy.

