"Priviet Waldemar!". W nowym spocie PiS uderza w Żurka

W internecie krąży fragment wywiadu Waldemara Żurka w radiu TOK FM z 2016 r., w którym jeszcze jako sędzia mówił o rozmowie z "hiszpańskim dziennikarzem". Tak przedstawiał się Paweł Rubcow, oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.

W sieci zaczęły pojawiać się spekulacje, czy obecny minister sprawiedliwości rzeczywiście miał kontakty z rosyjskim szpiegiem. Sam Żurek zaprzeczył w mediach społecznościowych, aby to Rubcow był dziennikarzem, o którym wspominał w wywiadzie z przeszłości. Zapytany jednak przez redaktora Telewizji Republika o tę sprawę, minister zareagował nerwowo i zaczął niemal grozić dziennikarzowi pozwem.

PiS pokazało spot. Seria ważnych pytań

– Priviet... znaczy hola Waldemar! Co tam się u was dzieje? – słyszymy w nowym spocie Prawa i Sprawiedliwości.

Dalej narrator pyta: – Czy Waldemar Żurek utrzymywał kontakty w putinowskim agentem Rubcowem vel Pablo Gonzalezem? Obecny minister sprawiedliwości sam przyznawał, że w 2016 roku dzwonił do niego ważny hiszpański dziennikarz. Tak się składa, że właśnie Rubcow, który podawał się za hiszpańskiego dziennikarza, interesował się w tamtym okresie reformą wymiaru sprawiedliwości. Czy to normalne, że minister sprawiedliwości mógł mieć kontakty z rosyjskim agentem, którego na lotnisku witał Władimir Putin? Co jeszcze ukrywa Waldemar Żurek?

"Czy tak wyglądała rozmowa Żurka z Rubcowem? Czy minister sprawiedliwości utrzymywał kontakty z rosyjskim agentem? Co jeszcze ukrywa Waldemar Żurek? Czekamy na odpowiedzi na te pytania!" – wskazuje PiS.

Woś: Chcemy postawić Żurkowi kilka pytań

Opozycja domaga się wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że powody gwałtownej reakcja Żurka na pytanie o rosyjskiego szpiega powinny zostać zbadane.

– Kiedy dziennikarze zapytali ministra sprawiedliwości, dokładnie wczoraj, o tego ważnego hiszpańskiego dziennikarza, o podanie nazwiska, to się okazało, że zobaczyliśmy Żurka trzęsącego się jak galareta, roztrzęsionego, zdenerwowanego [...] wręcz grożącego pozwami dziennikarzom TV Republika czy wPolsce24. Jeżeli tak się zachowuje minister sprawiedliwości, to rodzi bardzo poważne pytania [...] w czasie wczorajszej konferencji nie padło twarde "nie" – stwierdził były wiceminister sprawiedliwości.

Politycy PiS domagają się od ministra Żurka wyjaśnienia kilku kwestii. Czy kiedykolwiek kontaktował się z Rubocowem? I kim był hiszpański dziennikarz, o którym mówił w 2016 roku.

– Każdy prawnik widzi, że coś na rzeczy jest (...) Niech publicznie Waldemar Żurek potwierdzi albo zaprzeczy, czy ten znany, ważny hiszpański dziennikarz w 2016, który się z nim kontaktował, to był Rubcow, czy kto inny. Jeśli kto inny, niech poda konkretne nazwiska – powiedział Woś.

