Żurek miał kontakty z Rubcowem? "Internet się rozgrzał"

W internecie krąży fragment wywiadu Waldemara Żurka w radiu TOK FM z 2016 r., w którym jeszcze jako sędzia mówił o rozmowie z "hiszpańskim dziennikarzem". Tak przedstawiał się Paweł Rubcow, oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.

– No i co moi drodzy, internet się rozgrzał. Widzę, że chłopcy, koledzy Ziobry, się wystraszyli i teraz obrzucają błotem. Mówią, że miałem kontakty z jakimś Rubcowem. Pudło, panowie – stwierdził Żurek w nagraniu opublikowanym w serwisie X.

– Wyjdą wasze szwindelki, te duże i te małe. To Zbyszek podaje sobie rękę z Orbanem, najbliższym człowiekiem Putina w Europie. Sami to oceńcie, robimy robotę i do przodu – dodał minister.

Rosyjski szpieg wyjechał z Polski bez osądzenia

Paweł Rubcow podawał się za hiszpańskiego dziennikarza i używał nazwiska Pablo Gonzales. Został zatrzymany w lutym 2022 r. razem ze swoją partnerką, polską dziennikarką Magdaleną Ch., która usłyszała zarzut pomocnictwa w szpiegostwie.

Polska uwolniła Rubcowa na początku sierpnia 2024 r. w ramach największej od czasów zimnej wojny wymiany więźniów między Rosją, Białorusią i krajami Zachodu.

Później wyszło na jaw, że podejrzanemu o szpiegostwo oficerowi rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU zostały udostępnione materiały z dotyczącego go śledztwa, w tym tajne. Według doniesień "Rzeczpospolitej", prokuratura mogła odmówić mu wglądu do akt z powodu "ochrony interesów państwa".

Tajne materiały ws. Rubcowa. "Rząd nigdy się z tego nie wytłumaczył"

Co jest w materiałach tajnych dotyczących Rubcowa? Jak ujawniła "Rz", przede wszystkim poufna wiedza o tym, w ramach jakiej procedury został on zwolniony z aresztu i wypuszczony z kraju. Gazeta napisała, że "był to precedens, z którego rząd nigdy się nie wytłumaczył".

Rubcow po powrocie do Rosji był witany na lotnisku przez samego Władimira Putina.

