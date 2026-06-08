Krakowska KO "mocno rozdygotana". "Nie ma litości dla przegranych"

Aleksander Miszalski, były prezydent Krakowa, został odwołany w referendum, które odbyło się 24 maja. Za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 mieszkańców.

Miszalski odwołany w referendum. Tusk rozwiązał małopolskie struktury KO

W reakcji na odwołanie Aleksandra Miszalskiego premier Donald Tusk, rozwiązał struktury regionalne partii w Małopolsce, których szefem był odwołany prezydent Krakowa. W wewnętrznych wyborach w partii nie miał konkurenta na to stanowisko, aby umocnić jego pozycję przed referendum.

Do tej pory kandydowanie w wyborach na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Michał Drewnicki (PiS), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Aleksandra Owca (Partia Razem), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska) oraz były prezes NIK Marian Banaś.

KO w Małopolsce "mocno rozdygotana"

Portal tvn24.pl informuje, że krakowska struktura Koalicji Obywatelskiej jest "mocno rozdygotana", istnieje obawa, że działacze "nie będą dawać z siebie wszystkiego".

– Jak zwykle nie ma litości dla przegranych. Oficjalnie nie wiemy nic – powiedział anonimowo jeden z ważnych polityków KO w Krakowie.

Inny przyznaje, że "po odwołaniu zarządu regionu nasza struktura jest mocno rozdygotana". – Nie wiem, czy to nie zdemobilizuje wielu członków KO tuż przed wyborami. Nie będą dawać z siebie wszystkiego – dodał.

Ten sam polityk ocenił, że pod przewodnictwem Aleksandra Miszalskiego KO była lokalnie silnym ugrupowaniem z wpływami w Warszawie, co – jego zdaniem – się skończyło.

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