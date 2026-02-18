Odważna zapowiedź rządu. "Za 5 lat dogonimy Wielką Brytanię w PKB per capita"

Premier Donald Tusk oraz minister finansów biorą udział w wydarzeniu "Rok przyspieszenia" w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Premier zapowiedział w trakcie swego wystąpienia, że rok 2026 będzie rokiem przełomu.

Andrzej Domański obiecał, że nasz kraj w ciągu najbliższych kilku lat zrobi duży progres gospodarczy. - Panie premierze, przyjmuję to wyzwanie. 5 lat, 5-6 lat na dogonienie Wielkiej Brytanii w PKB per capita skorygowanym o poziom cen, czyli w tym wskaźniku, w którym w zeszłym roku wyprzedziliśmy Japonię – powiedział Andrzej Domański.

- Za 5 lat dogonimy Wielką Brytanię - zaznaczył minister.

Domański: Polska motorem wzrostu w UE

- W ciągu dwóch lat odbudowaliśmy stabilność gospodarczą. Uruchomiliśmy wzrost PKB, który pracował dla polskich rodzin. Polska wróciła na ścieżkę rozwoju i odzyskała miejsce w gospodarczej ekstraklasie – powiedział Andrzej Domański.

- To nie jest przypadek, że dziś nawet agencje ratingowe mówią, że polska gospodarka emanuje siłą. To jest fakt, takie są liczby i dostrzegają to wszyscy – zapewnił.

- Tak jak w zeszłym roku zapowiadaliśmy rok przełomu, tak rok 2026 będzie rokiem przyspieszenia. Już Polska dziś jest motorem wzrostu w Unii Europejskiej, nasza kontrybucja do wzrostu całej Unii Europejskiej w 2026 roku będzie większa, niż wpływ Francji czy Niemiec, takie są liczby – mówił dalej.

Premier Tusk: Polska oazą stabilności i wzrostu

Premier ocenił, że Polska stała się "oazą stabilności i wzrostu", a dane makroekonomiczne uzasadniają podejście optymistyczne.

Tusk powiedział, że w 2025 r. inwestycje wzrosły o 4 proc., co – jak zaznaczył – pozwala uznać, że udało się je odbudować, choć wciąż jest to poziom niewystarczający. Dlatego rząd stawia na dalsze pobudzenie inwestycji, zarówno infrastrukturalnych, jak i w naukę, nowe technologie oraz startupy.

