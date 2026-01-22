Nowa inwestycja na Bałtyku? Polacy ocenili "zobowiązanie programowe" PiS

Jak wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", projekt ma przewagę zwolenników nad przeciwnikami, choć dla dużej części wyborców pozostaje nadal inicjatywą mało znaną.

Port szerokiego zastosowania

Z propozycją budowy Portu Haller w pobliżu planowanej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo wystąpili prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz pomorski poseł Kacper Płażyński. Port ma mieć zastosowanie cywilne, a także wojskowe jako hub logistyczny. Nowy port miałby powstać w rejonie Choczewa, co miałoby pozwolić wykorzystać przyszłą infrastrukturę związaną z energetyką jądrową oraz zwiększyć krajowe możliwości przeładunkowe. Partia przekonuje, że inwestycja ma ograniczyć odpływ ładunków do portów niemieckich i wzmocnić pozycję Polski w regionie.

Polacy zapytani o najnowszy pomysł polityków PiS pokazali swoją aprobatę. W badaniu IBRiS 35,9 proc. ankietowanych oceniło pomysł pozytywnie, podczas gdy 28,6 proc. jest przeciw. Jednocześnie 35,5 proc. respondentów nie ma zdania, co pokazuje, że projekt nie przebił się jeszcze szeroko do świadomości społecznej.

Zobowiązanie programowe Prawa i Sprawiedliwości

Jarosław Kaczyński ogłosił budowę Portu Haller jako element programu wyborczego i "zobowiązanie programowe". Zapowiedź padła na początku 2026 roku, a sam prezes PiS podkreślał później w mediach społecznościowych: "Port Haller to kolejne posunięcie na rzecz rozwoju gospodarki morskiej. Od czasu naszych rządów zaczęła się ona ponownie dynamicznie rozwijać – to następny ważny krok w tym kierunku. Wszelkie merytoryczne przesłanki dla budowy tego portu są oczywiste".

Zgodnie z zapowiedziami Port Haller miałby być czwartym portem tego typu w Polsce i specjalizować się w przeładunkach Ro-Ro (ładunki przewożone „na kołach”, m.in. ciężarówki i naczepy). Kaczyński wskazywał też na potencjał nowych korytarzy transportowych – bałtycko-czarnomorskiego i adriatycko-bałtyckiego – które w perspektywie kilku lat mogą zwiększyć potok ładunków.

Wątek bezpieczeństwa mocno akcentował były minister obrony Mariusz Błaszczak. Według niego port mógłby pełnić funkcję hubu wykorzystywanego do transportu wojsk sojuszniczych i dostaw zaopatrzenia, a także zwiększać odporność państwa na potencjalne zagrożenia. Jak napisał na platformie X: "Port Haller daje możliwość wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i zwiększenia odporności na ewentualne zagrożenia. Mógłby pełnić funkcję hubu wykorzystywanego do transportu wojsk sojuszniczych oraz dostaw zaopatrzenia od naszych partnerów".

