Braun bez immunitetu. Parlament Europejski zdecydował

Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna po tym, jak w ubiegłym tygodniu komisja prawna europarlamentu opowiedziała się za tym na tajnym posiedzeniu.

Uchylenie immunitetu przez europarlament umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.

Braun usłyszał zarzuty od Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Chodzi o wypowiedź Grzegorza Brauna z wystąpienia z 27 września 2025 roku. Podczas debaty w Warszawie, która była na żywo transmitowana w internecie, europoseł publicznie zaprzeczał ludobójstwu popełnionemu przez funkcjonariuszy III Rzeszy w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w latach 1941-1944.

Grzegorz Braun publicznie zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz wykorzystywania ich do masowego zabijania więźniów. Chodzi o wypowiedzi, które padły w Radiu Wnet oraz w audycji "Jan Pospieszalski rozmawia" na platformie YouTube. W udzielonych wówczas wywiadach europoseł stwierdził między innymi, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk".

Pod koniec września prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie przedstawił Grzegorzowi Braunowi zarzuty "publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa", popełnionym przez nazistów w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Europoseł nie przyznał się do winy

Europoseł nie przyznał się do winy, nie negując samych wypowiedzi na ten temat. Grzegorz Braun przekazał, że wyjaśnienia złoży po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

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