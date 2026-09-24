Polskie tramwaje w Niemczech. Jest umowa

Kontrakt obejmuje opcję zakupu kolejnych 10 pojazdów. To pierwsze zamówienie na tramwaje marki Pesa na rynku niemieckim, podał producent. Cena jednego tramwaju Twist 3.0 wynosi około 5,42 mln euro netto.

Dla tych miast spółka realizuje zamówienia

"Kontrakt jest kolejnym krokiem w rozwoju działalności Pesa w Niemczech. W lipcu 2026 roku spółka dzięki wsparciu właścicielskiemu PFR sfinalizowała przejęcie producenta tramwajów HeiterBlick z Lipska, wzmacniając swoje zaplecze inżynieryjne i produkcyjne na tym rynku. Pesa realizuje zamówienia tramwajowe m.in. dla Krakowa, Gdańska, Bydgoszczy, Torunia, Gorzowa Wielkopolskiego oraz regionu śląskiego. HeiterBlick prowadzi projekty dla Lipska, Würzburga i Dortmundu" – czytamy w komunikacie.

Każdy z nowych tramwajów będzie miał ponad 33 metry długości i pomieści 202 pasażerów. Przestronne strefy wielofunkcyjne ułatwią podróż osobom poruszającym się na wózkach, pasażerom o ograniczonej mobilności oraz osobom podróżującym z wózkami dziecięcymi. Pięć wejść z drzwiami dwuskrzydłowymi usprawni wsiadanie i wysiadanie, a klimatyzacja całej przestrzeni pasażerskiej poprawi komfort podróży.

Ograniczenie hałasu i zużycia szyn

Pojazdy zostaną wyposażone w rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pieszych oraz kamery ograniczające martwe pola przed tramwajem. Zastosowanie obrotowych wózków jezdnych ma ograniczać hałas i zużycie szyn. Oświetlenie LED będzie automatycznie dostosowywać temperaturę barwową do warunków na zewnątrz, wymieniono.

Pesa Bydgoszcz to największy polski producent pojazdów szynowych, realizujący również kompleksowe modernizacje, naprawy i przeglądy taboru. Większościowym udziałowcem Pesa Bydgoszcz SA jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

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