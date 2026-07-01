Polska firma przejmuje niemiecką spółkę

Pesa zwróciła uwagę, że Niemcy są największym europejskim rynkiem tramwajowym, dlatego akwizycja ma znaczenie nie tylko operacyjne, ale również strategiczne.

"Intencją Pesa jest nie tylko utrzymanie, ale i rozwój działalności zakładu HeiterBlick w Lipsku. Proces optymalizacji poziomu produkcji ma przynieść efektywne wykorzystanie zasobów do obsługi bieżących kontraktów. Pesa, by wesprzeć realizację obecnych zamówień HeiterBlick, wykorzysta swoje doświadczenie i zasoby produkcyjne. W tym celu m.in. już rozpoczęto produkcję nadwozi dla tramwajów dla Lipskich Zakładów Komunikacyjnych (LVB) w zakładach w Bydgoszczy" – czytamy w komunikacie.

Negocjacje zakończone sukcesem

"Za nami zakończone sukcesem negocjacje, których celem było nie tylko utrzymanie dotychczasowych zamówień, ale również przekonanie klientów do skorzystania z opcji na dostawy kolejnych pojazdów i kontynuacje pracy w obecnych projektach. Dotyczy to między innymi umów z operatorami pojazdów szynowych w Lipsku, Dortmundzie oraz Würzburgu" – dodał szef sprzedaży w Pesa Bydgoszcz Łukasz Daszkiewicz, cytowany w materiale.

Głównymi celami strategicznymi połączenia są przyspieszenie wejścia Pesy na niemiecki rynek tramwajowy oraz zapewnienie stabilności i utrzymania produkcji w Lipsku. Dzięki połączeniu sił, kapitału i know-how, Pesa ma szansę odegrać znaczącą rolę na europejskim rynku pojazdów szynowych, oferując stabilność dostaw i innowacyjne rozwiązania techniczne. Pesa potwierdza swoje zaangażowanie w utrzymanie zatrudnienia w Lipsku oraz wsparcie dla rozwoju innowacyjnych projektów, w tym tramwaju wodorowego, podano również.

Pesa zatrudnia w całej Polsce prawie 4000 osób, a HeiterBlick w zakładach w Lipsku i Grinna ponad 200.

Polacy ruszają po największy europejski rynek tramwajowy

Spółka zwraca uwagę, że Niemcy są największym europejskim rynkiem tramwajowym, dlatego przejęcie HeiterBlick ma dla Pesy znaczenie nie tylko operacyjne, ale również strategiczne. Transakcja wzmacnia obecność polskiej spółki na jednym z najbardziej wymagających rynków transportu publicznego w Europie i otwiera drogę do dalszej ekspansji w segmencie miejskiego transportu szynowego. HeiterBlick wnosi do wspólnego projektu lokalne kompetencje, relacje z niemieckimi przewoźnikami oraz doświadczenie w realizacji zamówień dla miast takich jak Lipsk, Dortmund czy Würzburg. Pesa wnosi natomiast skalę produkcji, zaplecze technologiczne, kompetencje projektowe oraz wsparcie kapitałowe i instytucjonalne związane z obecnością Polskiego Funduszu Rozwoju, wymieniono w komunikacie.

Przejęcie HeiterBlick było możliwe dzięki długoterminowemu wsparciu właścicielskiemu oraz zaangażowaniu w transakcję Polskiego Funduszu Rozwoju.

"Przejęcie HeiterBlick przez Pesa to ważny krok w ekspansji polskiego przemysłu na najbardziej konkurencyjnych rynkach Europy. Pesa nie tylko zwiększa skalę działalności, ale staje się inwestorem obecnym bezpośrednio na największym europejskim rynku tramwajowym. To pokazuje, że polskie firmy mogą skutecznie konkurować nie tylko ceną, lecz także technologią, organizacją produkcji i długoterminową strategią. Rolą PFR jest wspieranie właśnie takich projektów – ambitnych, przemysłowych i wzmacniających pozycję Polski w europejskich łańcuchach wartości" – podsumował prezes PFR Piotr Matczuk.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru. Należy do Polskiego Funduszu Rozwoju.

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