"Niemcy zaczynają się denerwować". Duńskie media o rozwoju polskiej turystyki
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Ekonomia

"Niemcy zaczynają się denerwować". Duńskie media o rozwoju polskiej turystyki

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Wypoczynek nad morzem w Świnoujściu
Wypoczynek nad morzem w Świnoujściu Źródło: PAP / Marcin Bielecki
Duńskie media przygotowały materiał pokazujący szybki rozwój polskiej turystyki nadmorskiej, co zaczyna przeszkadzać Niemcom.

Duński nadawca publiczny, Danish Broadcasting Corporation, zwraca uwagę na turystyczny rozwój Polski, która staje się coraz częstszym celem urlopów w Europie. Według DR, nasz kraj nie tylko umacnia swoją pozycję gospodarczą, ale także dynamicznie rozwija sektor turystyki, przyciągając miliony zagranicznych gości – opisuje RMF 24.

W materialne wskazano, że Polska staje się nowym supermocarstwem w Europie, a to objawia się także w sektorze turystyczny. W reportażu DR jako przykład dynamicznego rozwoju branży przywołano otwarcie w czerwcu tego roku gigantycznego hotelu w Pobierowie nad Bałtykiem. Chodzi o hotel Gołębiewski tuż nad Bałtykiem.

Cytowany w materiale przedsiębiorcy z Międzyzdrojów zauważają, że Polska staje się poważnym konkurentem dla niemieckich kurortów nadmorskich. Polską przewagą są zarówno niższe ceny, ale także szeroka oferta atrakcji dla dzieci. Dziennikarka Brita Kvist Hansen ocenia: "Niemcy zaczynają się denerwować".

Coraz więcej turystów w Polsce

Dane dowodzą atrakcyjności Polski. W 2025 roku odwiedziło aż 20 milionów zagranicznych turystów, a w tym roku prognozuje się wzrost tej liczby do 23 milionów. To aż o 3 miliony więcej niż rok wcześniej.

Polska wyróżnia się także imponującym tempem rozwoju. – To wciąż daleko od klasycznych turystycznych krajów, takich jak Hiszpania, Francja i Włochy, ale Polska wyróżnia się tempem rozwoju turystki – zaznaczyła reporterka DR.

Duńska telewizja powołuje się na dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego, według których polska gospodarka wzrosła o ponad 40 procent dzięki członkostwu w Unii Europejskiej – w porównaniu ze scenariuszem, gdyby Polska pozostała poza Wspólnotą. To przekłada się na rynek pracy i zarobki. – Jedna czwarta polskich firm deklaruje, że zatrudni w tym roku więcej pracowników, a raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazuje, że przeciętny Polak zarabia więcej niż Hiszpan – pada w materiale.

Wspomniano także o rosnącej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Dowodem jest zaproszenie naszego kraju na szczyt G20 przez USA. Szczyt odbędzie się w Miami

Źródło: DR/RMF 24
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