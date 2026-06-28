"Niemcy zaczynają się denerwować". Duńskie media o rozwoju polskiej turystyki

Duński nadawca publiczny, Danish Broadcasting Corporation, zwraca uwagę na turystyczny rozwój Polski, która staje się coraz częstszym celem urlopów w Europie. Według DR, nasz kraj nie tylko umacnia swoją pozycję gospodarczą, ale także dynamicznie rozwija sektor turystyki, przyciągając miliony zagranicznych gości – opisuje RMF 24.

W materialne wskazano, że Polska staje się nowym supermocarstwem w Europie, a to objawia się także w sektorze turystyczny. W reportażu DR jako przykład dynamicznego rozwoju branży przywołano otwarcie w czerwcu tego roku gigantycznego hotelu w Pobierowie nad Bałtykiem. Chodzi o hotel Gołębiewski tuż nad Bałtykiem.

Cytowany w materiale przedsiębiorcy z Międzyzdrojów zauważają, że Polska staje się poważnym konkurentem dla niemieckich kurortów nadmorskich. Polską przewagą są zarówno niższe ceny, ale także szeroka oferta atrakcji dla dzieci. Dziennikarka Brita Kvist Hansen ocenia: "Niemcy zaczynają się denerwować".

Coraz więcej turystów w Polsce

Dane dowodzą atrakcyjności Polski. W 2025 roku odwiedziło aż 20 milionów zagranicznych turystów, a w tym roku prognozuje się wzrost tej liczby do 23 milionów. To aż o 3 miliony więcej niż rok wcześniej.

Polska wyróżnia się także imponującym tempem rozwoju. – To wciąż daleko od klasycznych turystycznych krajów, takich jak Hiszpania, Francja i Włochy, ale Polska wyróżnia się tempem rozwoju turystki – zaznaczyła reporterka DR.

Duńska telewizja powołuje się na dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego, według których polska gospodarka wzrosła o ponad 40 procent dzięki członkostwu w Unii Europejskiej – w porównaniu ze scenariuszem, gdyby Polska pozostała poza Wspólnotą. To przekłada się na rynek pracy i zarobki. – Jedna czwarta polskich firm deklaruje, że zatrudni w tym roku więcej pracowników, a raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazuje, że przeciętny Polak zarabia więcej niż Hiszpan – pada w materiale.

Wspomniano także o rosnącej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Dowodem jest zaproszenie naszego kraju na szczyt G20 przez USA. Szczyt odbędzie się w Miami