Praca w Niemczech. Wiadomo, w jakich branżach dominują migranci

Migranci w Niemczech pracują w branżach, w których najczęściej brakuje pracowników.

Federalny Urząd Statystyczny przekazał, że w 2024 roku 60 proc. pracowników w branży spawalniczej i łączenia miało pochodzenie migracyjne. 54 proc. wyniósł odsetek w produkcji żywności oraz wśród kucharzy.

W środę Federalny Urząd Statystyczny podał nowe statystyki, obejmujące osoby z pochodzeniem migracyjnym, które przybyły do Niemiec po 1950 roku same lub zrobili to oboje ich rodzice. Okazuje się, że w całej gospodarce Niemiec w 2024 roku 26 proc. pracowników miało pochodzenie migracyjne.

Odsetek zatrudnionych osób z pochodzeniem migracyjnym w Niemczech był w 2024 roku znacznie powyżej średniej w budownictwie rusztowań (48 proc. zatrudnionych), wśród kierowców autobusów i tramwajów (47 proc.), w przetwórstwie mięsa (46 proc.), wśród pracowników obsługi w branży gastronomicznej (45 proc.) oraz wśród opiekunów osób starszych (33 proc.).

Niewiele osób z pochodzeniem migracyjnym pracuje w Niemczech np. policji (7 proc.) oraz w administracji publicznej, a także administracji socjalnej i w branży ubezpieczeń (9 proc.). Podobnie jest w szkołach podstawowych i średnich oraz w administracji podatkowej.

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (WSI) Fundacji Hansa Böcklera ocenił, że dane to dowód na to, jak ważne dla społeczeństwa są imigracja i integracja.

– Osoby z imigracyjnym pochodzeniem „podtrzymują naszą gospodarkę, a tym samym funkcjonowanie naszego kraju – twierdzi Magdalena Polloczek, kierownik działu badań nad szkoleniami i kształceniem ustawicznym w WSI.

Dodała, że kariery w szkolnictwie, administracji publicznej, policji i służbach społecznych są „w sposób oczywisty mniej dostępne dla osób z pochodzeniem migracyjnym”. Zdaniem badaczki, istnieje pilna potrzeba nadrobienia zaległości w tym obszarze.

