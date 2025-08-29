Gigantyczne bezrobocie w Niemczech. Tak źle nie było od dawna

Bezrobocie w Niemczech wzrosło do najwyższego poziomu od wielu lat. W sierpniu liczba bezrobotnych wzrosła w porównaniu z lipcem o 46 tys., co oznacza ponad 3 mln ludzi bez pracy. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku, to o 153 tys. osób więcej niż w sierpniu – wynika z danych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze.

Stopa bezrobocia w sierpniu wzrosła w porównaniu z lipcem o 0,1 punktu proc. – do 6,4 proc.

– Na rynku pracy nadal widoczne jest spowolnienie gospodarcze z ostatnich lat – skomentowała prezes Federalnej Agencji Pracy Andrea Nahles. Dodała jednak, że "pojawiają się również pierwsze oznaki stabilizacji".

Wskaźniki bezrobocia zazwyczaj rosną latem, ponieważ firmy zatrudniają przed wakacjami mniej osób. Jednak dane z sierpnia były ostatnio tak wysokie 15 lat temu. Ostatni raz liczba bezrobotnych w Niemczech przekroczyła 3 mln osób w lutym 2015 roku.

Najwyższe bezrobocie panuje w Bremie (11,8 proc.) i Berlinie (10,5 proc.). Najniższe w południowych landach – Bawaria odnotowuje bezrobocie na poziomie 4,2 proc., a Badenia-Wirtembergia – 4,7 proc.

Instytut Badań Rynku Pracy dostrzega pomimo nowego rekordowego poziomu bezrobocia, twierdzi, że Niemcy mogą liczyć na poprawę. W ramach barometru rynku pracy eksperci co miesiąc ankietują wszystkie agencje zatrudnienia, pytając o ich oczekiwania na kolejne trzy miesiące. W sierpniu – po raz pierwszy od trzech lat – spodziewały się, że wzrost bezrobocia zastopuje, w związku z czym zatrudnienie może przyspieszyć.

Bezrobocie wzrasta też w Polsce

Główny Urząd Statystyczny poinformował we wtorek, że stopa bezrobocia w lipcu 2025 roku wyniosła 5,4 proc., wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej. W maju kształtowała się na poziomie 5 proc. GUS poinformował, że w lipcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 830,8 tys. osób bezrobotnych, miesiąc wcześniej było ich 797 tys. Z kolei liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 108,4 tys. wobec 85,3 tys. w poprzednim miesiącu.