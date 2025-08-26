Co się dzieje z gospodarką? Nowe dane GUS niepokoją

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4 proc. na koniec lipca 2025 r. wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca 2025 r. wyniosła 830,8 tys. wobec 797 tys. miesiąc wcześniej.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5 proc. na koniec lipca 2025 r. (wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej).

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Lipiec to sam środek sezonu wakacyjnego – zazwyczaj w tym okresie bezrobocie spadało, dlatego najnowsze dane GUS mogą niepokoić.

Tak zmieniły się polskie pensje w ciągu roku

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 7,6 proc. r/r w lipcu br., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,9 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

"W lipcu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6431,8 tys. etatów i było o 0,9 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2025 r. wyniosło 8 905,63 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,6 proc. w porównaniu z lipcem ub. roku" – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 8,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Jak donosi GUS, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 1,9 pkt proc. m/m i wyniósł minus 12,1 pkt w sierpniu br.

"W sierpniu 2025 r. odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich, dotyczących zarówno obecnej, jak i przyszłej sytuacji (w stosunku do poprzedniego miesiąca). Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 12,1 i był o 1,9 pkt proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca" – czytamy w komunikacie.

