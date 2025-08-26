Co się dzieje z gospodarką? Nowe dane GUS niepokoją
Udostępnij2 Skomentuj
Ekonomia

Co się dzieje z gospodarką? Nowe dane GUS niepokoją

Dodano: 
Pracownik w fabryce na zdjęciu ilustracyjnym
Pracownik w fabryce na zdjęciu ilustracyjnym Źródło: Pexels
W lipcu bezrobocie wzrosło do 5,4 proc., informuje GUS. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że lipiec to sam środek wakacyjnego sezonu, najnowsze dane mogą niepokoić.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4 proc. na koniec lipca 2025 r. wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca 2025 r. wyniosła 830,8 tys. wobec 797 tys. miesiąc wcześniej.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5 proc. na koniec lipca 2025 r. (wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej).

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Lipiec to sam środek sezonu wakacyjnego – zazwyczaj w tym okresie bezrobocie spadało, dlatego najnowsze dane GUS mogą niepokoić.

Tak zmieniły się polskie pensje w ciągu roku

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 7,6 proc. r/r w lipcu br., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,9 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

"W lipcu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6431,8 tys. etatów i było o 0,9 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2025 r. wyniosło 8 905,63 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,6 proc. w porównaniu z lipcem ub. roku" – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 8,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Jak donosi GUS, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 1,9 pkt proc. m/m i wyniósł minus 12,1 pkt w sierpniu br.

"W sierpniu 2025 r. odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich, dotyczących zarówno obecnej, jak i przyszłej sytuacji (w stosunku do poprzedniego miesiąca). Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 12,1 i był o 1,9 pkt proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca" – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:
Rośnie zadłużenie Skarbu Państwa. Podano najnowsze daneCzytaj też:
Tak Polacy oceniają swoją sytuację zawodową. Wyniki mogą zaskakiwać

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Czytaj także