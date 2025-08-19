Tak Polacy oceniają swoją sytuację zawodową. Wyniki mogą zaskakiwać

"44 proc. Polaków ocenia swoją sytuację na rynku pracy dobrze lub bardzo dobrze, 37 proc. neutralnie, a jedynie 14 proc. źle lub bardzo źle. To niewielka zmiana w porównaniu z poprzednią edycją badania z marca tego roku, gdy odsetek zadowolonych lub bardzo zadowolonych wynosił 43 proc., a niezadowolonych lub bardzo niezadowolonych – 15 proc." – czytamy w komunikacie poświęconym "Barometrowi Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service.

Polscy pracownicy bez obaw

Z badania wynika, że 42 proc. pracowników raczej nie obawia się pogorszenia warunków zatrudnienia lub utraty pracy w najbliższych miesiącach, a zdecydowanie spokojnych o swoją przyszłość zawodową jest 17 proc. badanych.

"Obawy deklaruje 24 proc. ankietowanych (w tym 7 proc. zdecydowanie tak), a co ósma osoba (16 proc.) nie ma zdania. Najpewniej czują się pracownicy w wieku 55+, spośród których aż 73 proc. nie przewiduje utraty pracy. Z kolei wśród najmłodszych zatrudnionych odsetek osób obawiających się o swoje stanowisko jest najwyższy – aż 40 proc." – czytamy dalej.

Najlepiej swoją sytuację postrzegają osoby zatrudnione na pełny etat – 49 proc. z nich jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych, podano także.

"Wyraźnie niższy poziom satysfakcji deklarują osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (34 proc.), a także pracujące na umowie o dzieło, zleceniu lub w niepełnym wymiarze etatu (po 29 proc.)" – czytamy dalej w materiale.

Nietypowa sytuacja na rynku pracy

Ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot ocenił, że lipcowy wzrost bezrobocia do 5,4 proc. (o 0,2 pkt proc. więcej m/m i o 0,4 pkt proc. więcej r/r) i spadek liczby ofert pracy poniżej 250 tys. to sytuacja nietypowa i może za tym stać "niepewność utrzymująca się w gospodarce".

"Jak tłumaczy ministerstwo, wpłynęła na to reforma urzędów pracy, która umożliwiła m.in. rejestrację rolników i rejestrację według miejsca zamieszkania. Wydaje się jednak, że to nie wszystko. W gospodarce utrzymuje się niepewność, kurczy się liczba miejsc pracy, a coraz więcej zadań zaczyna przejmować AI. To oczywiście nie oznacza, że pracy nie ma. Firmy wciąż aktywnie rekrutują, oferty dotyczą niemal wszystkich sektorów gospodarki, ale w okresie letnim szczególnie widzimy zapotrzebowanie w gastronomii, hotelarstwie, magazynach, ogrodnictwie czy zbiorach" – powiedział Inglot, cytowany w komunikacie.

"Mimo niepokojących danych o rosnącym bezrobociu i spadku liczby ofert pracy, spodziewam się, że dla większości Polaków sytuacja zawodowa pozostanie stabilna, a ci, którzy będą otwarci na zmianę branży lub rozwój kompetencji, nadal znajdą na rynku atrakcyjne możliwości" – podsumował Inglot.

Metodologia badania: Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1120 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Zrealizowane w dniach 8-11 sierpnia 2025. Metoda: CAWI.

