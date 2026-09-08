Ceny ropy w górę. Kolejne złe wieści dla kierowców

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik jest na NYMEX w Nowym Jorku po 93,46 USD, czyli więcej o 2,16 proc.

Z kolei Brent na ICE na listopad jest wyceniana po 98,08 USD za baryłkę – więcej o 1,11 proc.

Ceny ropy w górę. Co dalej z cieśniną Ormuz?

Ceny ropy szybują w górę, ponieważ inwestorzy czekają na szczegóły umowy Iranu i Omanu w sprawie zarządzania transportem morskim w cieśninie Ormuz.

Iran przekazał, że zawarcie umowy z Omanem w sprawie kontroli żeglugi przez cieśninę Ormuz jest bliskie. Umowa może wzmocnić kontrolę Teheranu nad szlakiem.

– Iran i Oman negocjują warunki porozumienia od kilku tygodni, a prace mają już być w końcowej fazie – przekazał w poniedziałek Esmail Baghaei, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu.

Ceny paliw biją rekordy

Według analityków reflex.com.pl w tym tygodniu benzyna 95 zdrożeje o 21 gr/l do 7,92 zł/l, benzyna 98 o 31 gr/l do 8,88 zł/l a olej napędowy – o 31 gr/l do 8,80 zł/l. Autogaz ma kosztować 2,98 zł/l – to wzrost o 3 gr/l.

Eksperci serwisu podkreślają, że początek września upływa pod znakiem wyraźnego wzrostu cen benzyn i oleju napędowego na stacjach. "Jest to skutek przede wszystkim powrotu stawki podatku VAT z 8 proc. do 23 proc. od 1 września oraz wzrostu cen paliw gotowych na rynku europejskim, który bezpośrednio wpływa na ceny paliw na krajowym rynku hurtowym" – czytamy.

Analitycy zwracają uwagę, że sama zmiana stawki VAT oznaczała jednorazowe podwyżki na stacjach rzędu 0,70–1,00 zł/l, ale dostawy drogiego paliwa na stacje po 1 września oznaczały dalszy wzrost kosztów zakupu paliwa. W ciągu tygodnia hurtowe ceny benzyny Pb95 i diesla wzrosły o ponad 55 gr/l netto.

"W związku ze wzrostem cen ropy naftowej pod znakiem zapytania stoi dalszy spadek cen autogazu na stacjach. W naszych prognozach pojawiły się po raz pierwszy od czterech miesięcy kilkugroszowe podwyżki cen LPG" – wyjaśnia reflex.com.pl.

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