"Kilka tygodni w okopie". Ukraińska historyk ostro skontrowała słowa Dudy

Były prezydent Andrzej Duda był jednym z gości tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim komentował rozłam w PiS i bronił swojej decyzji o przyznaniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Duda powtórzył swoje stanowisko, że w realiach 2022 roku była to decyzja świadoma i właściwa.

Duda: Zełenski na wieki wieków bohaterem Ukrainy

W trakcie rozmowy Duda ocenił, że Zełenski "powinien być na wieki wieków bohaterem Ukrainy za to, co zrobił w 2022 roku" i "gdyby jego zabrakło [Zełenskiego – red.], jestem, proszę państwa, przekonany, że nie udałoby się obronić Kijowa i nie byłoby dzisiaj suwerennej i niepodległej Ukrainy".

– Z pełną premedytacją przyznałem Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Uznałem, że dla Polaków, dla przyszłych polskich polityków, dla obecnych i dla innych powinien stanowić wzór tego, jak powinien zachować się prezydent w tak trudnej sytuacji, w jakiej on się znalazł. Tak nie umiały zachować się polskie władze w 1939 roku. Uciekły wobec niemieckiej nawały, a później jeszcze sowieckiej, ale tak naprawdę uciekły w zasadzie już wobec niemieckiej – mówił w Karpaczu Duda.

Do słów byłego polskiego prezydenta odniosła się Marta Hawryszko – ukraińska historyk, profesor akademicka.

Hawryszko: Gdyby nie doszedł do władzy być może nie byłoby wojny

Ukraińska naukowiec ma na ten temat inną opinię. "Jako obywatel Ukrainy powiem to w ten sposób: Gdyby Zełenski nigdy nie doszedł do władzy, być może Ukraina nie zakończyłaby z pełnoskalową wojną z Rosją, setkami tysięcy zabitych lub okaleczonych, milionami wypędzonych za granicę – wielu nigdy nie wracających –ogromnymi stratami terytorialnymi, zrujnowaną gospodarką i kwitnącą korupcją w sektorze obronnym na ukraińskiej krwi" – zwróciła uwagę.

"Zamiast tego Ukraina została przekształcona w zachodni przyczółek wojskowy, poligon doświadczalny i magnes dla neonazistów oraz różnych przestępczych elementów z całego świata" – przypomniała.

"Być może Duda powinien zdobyć sobie ukraiński paszport, włożyć mundur i ruszyć na front. Kilka tygodni w okopie mogłoby dać mu cudownie świeżą perspektywę na «wielkość Zełenskiego» – zaproponowała. "Zauważalnie łatwo podziwiać przywództwo wojenne kogoś innego, gdy to cudze dzieci giną" – dodała.

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