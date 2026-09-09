"Są dla mnie nieco gorszące". Dudę zapytano o rozłam w PiS

Były prezydent Andrzej Duda został zapytany podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu o to, czy gdyby miał aktywnie wrócić do polskiej polityki, to raczej jako Prawo i Sprawiedliwość, czy raczej jako Rozwój Plus.

– Mam ten luksus, że mogę odpowiedzieć, że jestem emerytowanym prezydentem, nie należę do partii i nie zamierzam do niej się zapisywać – odpowiedział.

Duda zapytany o rozłam w PiS

Dopytywany, do którego środowiska jest mu bliżej, powiedział, że "troszkę ze smutkiem patrzę na tę sytuację, która jest, zwłaszcza na te spory, które przebijają się do mediów i które dla mnie są nieco gorszące".

– Szkoda, że tak się dzieje, bo wielu ludzi z otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego i tych, którzy dzisiaj zostali przy Jarosławie Kaczyńskim, naprawdę ciężko, pracując nieraz po nocach w ogromnym stresie, pracowało na sukces, jakim było 10 lat rządów Zjednoczonej Prawicy – powiedział.

Andrzej Duda zauważył, że "ktoś może się z tym nie zgadzać, ale jak sobie spojrzy spokojnie na statystyki, zobaczy na poziom życia w Polsce, posłucha tego, co ludzie mówią, posłucha tego, co mówią uczciwi przedstawiciele samorządu terytorialnego, lokalni włodarze, ile mają pieniędzy teraz, a ile ich mieli wcześniej na inwestycje lokalne, to będzie wiedział doskonale, o czym ja mówię".

– Jest mi przykro z tego powodu, ale ja mam nadzieję, że wrócą rządy czegoś, co może będzie się nazywało Zjednoczoną Prawicą, a może będzie się nazywało obozem patriotycznym, a może będzie się nazywało obozem tradycyjnych wartości i że wróci uczciwe zarządzanie, że wróci rzeczywiście, skończy się mówienie o tym, że trzeba zlikwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne – dodał.

Zdaniem byłego prezydenta "pozycja Polski dzisiaj w przestrzeni międzynarodowej i gospodarczej, i politycznej w ogromnym stopniu wynika z tego, że to CBA powstało w 2006 roku i że w taki, a nie inny twardy sposób, walczyliśmy z korupcją, bo korupcja żre wiele krajów nawet w najbliższym naszym sąsiedztwie i powoduje także to, że mimo że są mniejsi i wydawałoby się, że powinno być im łatwiej, to się dzisiaj wolniej i gorzej rozwijają niż my".

– Właśnie na skutek tego, że różnego rodzaju takie patologie żrą ich potencjał, a nasz nie, mimo tego, że jesteśmy duzi i mimo tego, że tak wielkie pieniądze w związku z tym przelewają się na naszym rynku choćby inwestycji, wielkich inwestycji – dodał.

Były prezydent: Mam nadzieję, że wrócą jeszcze do władzy

Andrzej Duda ocenił, iż uważa, że to są ogromne zasługi obozu patriotycznego, obozu Zjednoczonej Prawicy dla Polski.

– Mam nadzieję, że ludzie, którzy za tymi pozytywnymi zmianami w naszym kraju, nazywaliśmy je dobrymi zmianami, stoją, wrócą jeszcze do władzy i wezmą na siebie odpowiedzialność za Rzeczpospolitą. Bo to było dobre osiem lat, a dla mnie dobre 10 lat mojej prezydentury – stwierdził.

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