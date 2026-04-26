Niemcy: Rekordowe poparcie dla AfD
Sondaż

Niemcy: Rekordowe poparcie dla AfD

Współprzewodnicząca AfD Alice Weidel
Współprzewodnicząca AfD Alice Weidel Źródło: PAP/EPA / FILIP SINGER
Najnowszy sondaż pokazuje rekordowe poparcie dla AfD. Chęć oddania głosu na Alternatywę dla Niemiec zadeklarowało 28 proc. badanych.

Podano wyniki sondaż Insa dla "Bild am Sonntag". Jak wskazują niemieckie media, poparcie dla AfD, największej obecnie partii opozycyjnej w Niemczech, rośnie do poziomu, którego wcześniej nie notowano w tym sondażu. Poparcie na poziomie 28 proc. oznacza przekroczenie dotychczasowego maksimum, które wynosiło 27 proc.

W badaniu poparcie dla CDU/CSU zadeklarowało 24 proc. ankietowanych, a dla SPD 14 proc. Partia Zielonych traci 1 pkt proc. i ma poparcie 12 proc. respondentów. Lewica osiągnęła 11 proc., a skrajnie lewicowa BSW oraz liberalna FDP znalazły się poniżej 5-procentowego progu wyborczego. Sondaż Insa zrealizowano w dniach 20-24 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1203 wyborców.

Sondażowe poparcie przeliczono na mandaty. "Z wyliczeń wynika, że rządząca od maja 2025 roku koalicja kanclerza Friedricha Merza (CDU/CSU i SPD) nie miałaby obecnie wymaganej większości. Aby ją zbudować, musiałaby rozszerzyć współpracę o Zielonych lub Lewicę. Pozostałe partie zasiadające w Bundestagu wykluczają koalicję z AfD. Ugrupowanie kierowane przez Alice Weidel i Tino Chrupallę opowiada się m.in. za wyjściem wojsk USA z Niemiec i usunięciem z terytorium kraju amerykańskiej broni atomowej" – opisuje Wirtualna Polska.

Gwałtowny spadek poparcia dla kanclerza i wicekanclerza Niemiec

Sondaż z początku kwietnia pokazał wyraźny jest spadek zaufania do liderów koalicji. Kanclerz Friedrich Merz może liczyć na poparcie 21 proc. respondentów, co stanowi spadek aż o 8 punktów procentowych. Poparcie dla wicekanclerza Larsa Klingbeila z SPD wynosi 18 proc., co jest jeszcze większym, bo 15-punktowym, spadkiem wobec poprzedniego badania. Obaj politycy uzyskali najsłabsze wyniki w rankingu zaufania od czasu objęcia władzy w Niemczech przez obecna ekipę rządzącą.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku poparcia dla partii politycznych. Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się dzisiaj, CDU/CSU oraz SPD nie mogłyby liczyć na uzyskanie większości.

"W porównaniu z marcem chadecy i socjaldemokraci stracili po dwa punkty procentowe. Chadecja uzyskałaby obecnie 26 procent, a SPD tylko dwanaście procent. Socjaldemokraci spadają tym samym do rekordowo niskiego poziomu z 2019 roku" – podaje dw.com.

Z kolei Alternatywa dla Niemiec (AfD) zyskała dwa punkty procentowe i może liczyć na 25 procent poparcie. Zieloni i Lewica zyskali natomiast po jednym punkcie – każde z ugrupowań ma teraz odpowiednio – 14 i 10 procent. Pozostałe ugrupowania pozostają poniżej progu wyborczego, w tym Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) i Wolni Demokraci (FDP), którzy mają po trzy procent.

Źródło: Deutsche Welle / WP/PAP
