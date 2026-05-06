Trump ponownie skrytykował papieża. Leon XIV odpowiada

– Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii, głoszenie pokoju. Jeśli ktoś chce mnie krytykować za głoszenie Ewangelii, niech czyni to w prawdzie – powiedział Ojciec Święty.

Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który ponownie skrytykował papieża.

Przed Villą Barberini, swoją rezydencją w Castel Gandolfo, Leon XIV zatrzymał się przy grupie dziennikarzy. – Kościół od lat wypowiada się przeciwko wszelkiej broni nuklearnej, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości – oświadczył.

Papież odpowiada Trumpowi

Była to odpowiedź na słowa prezydenta USA, który stwierdził, że papież uważa za dopuszczalne posiadanie przez Iran broni nuklearnej, co – zdaniem Trumpa – zagraża wszystkim katolikom.

– Mam po prostu nadzieję, że zostanę wysłuchany ze względu na wartość słowa Bożego – podkreślił Leon XIV, zaznaczając, że mówił o tym od pierwszej chwili, gdy został wybrany, a teraz zbliżamy się do rocznicy. – Powiedziałem: pokój z wami – przypomniał.

W czwartek wizyta Rubio w Watykanie

Odnosząc się do spotkania z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, zaplanowanego na poranek w czwartek (7 maja), papież wyraził nadzieję, że będzie to dobra rozmowa, która pozwoli z zaufaniem i otwartością dobrze się zrozumieć.

– Myślę, że tematy, z którymi przyjeżdża, nie są tymi z dzisiejszego dnia. Zobaczymy… – dodał Leon XIV, nawiązując ponownie do krytycznych wypowiedzi Trumpa pod jego adresem.

O atakach amerykańskiego prezydenta na Leona XIV pisaliśmy na łamach "Do Rzeczy" w kwietniu.

