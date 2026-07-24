Terlecki po latach opuści PiS. Polityk napisał, co myśli o Kaczyńskim

Terlecki był przez lata jednym z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. W przeszłości był przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz wicemarszałkiem Sejmu z nadania partii. Z PiS był związany przeszło dwadzieścia lat.

Teraz jednak poseł zdecydował się opowiedzieć po stronie Mateusza Morawieckiego. Terlecki jednoznacznie oskarża grupę "maślarzy" (polityków grających na wypchnięcie Morawieckiego z partii), o niszczycielski wpływ na PiS.

"Jarosław Kaczyński pozostaje najwybitniejszym politykiem 35 lat, ale Maślarze prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, gdy Prezes ich pogoni i razem pójdziemy po zwycięstwo" – napisał poseł w mediach społecznościowych.

Poszli za Morawieckim. Lista nazwisk

Kto teraz będzie musiał opuścić PiS? Podczas swojego wystąpienia w czwartek Jarosław Kaczyński nie wskazał żadnego nazwiska. Nieoficjalną listę opublikował portal Interia.pl. Znajduje się na niej 37 posłów: Mateusz Morawiecki, Mirosława Stachowiak-Różecka, Marcin Horała, Szymon Szynkowski vel Sęk, Olga Semeniuk-Patkowska, Fryderyk Kapinos, Grzegorz Lorek, Krzysztof Kubów, Łukasz Schreiber, Ryszard Bartosik, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Anna Kwiecień, Łukasz Kmita, Zbigniew Chmielowiec, Paweł Rychlik, Andrzej Gut-Mostowy, Marzena Machałek, Grzegorz Puda, Ireneusz Zyska, Robert Gontarz, Krzysztof Lipiec, Sylwester Tułajew, Ryszard Terlecki, Wiesław Krajewski, Grzegorz Macko, Sławomir Skwarek, Wojciech Zubowski, Marcin Gwóźdź, Monika Pawłowska, Anna Baluch, Andrzej Kryj, Maria Koc, Włodzimierz Tomaszewski, Anna Cicholska, Elżbieta Duda oraz Michał Cieślak.

W stowarzyszeniu Rozwój Plus działają również europosłowie: Michał Dworczyk, Piotr Müller i Waldemar Buda. Do organizacji należy także Krzysztof Szczucki – poseł, który pozostaje zawieszony w PiS.

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