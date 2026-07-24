"Cyrk na kółkach", "PiS się rozpada". Fala komentarzy ws. PiS i Morawieckiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w piątek, że "trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii", po tym, jak odmówiło podpisania deklaracji dotyczącej nieuczestniczenia w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną. O północy minął termin na złożenie oświadczenia w tej sprawie. Brak takiej deklaracji miał skutkować wykluczeniem z ugrupowania.

– We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i wszyscy wiedzieli, jakie będą skutki niepodpisania. Taką decyzję podjęli – stwierdził Kaczyński.

Tym samym trwająca wiele miesięcy sprawa wyjścia Mateusza Morawieckiego z partii uzyska finał. Rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest szeroko komentowany w sieci.

Fala komentarzy po decyzji Kaczyńskiego. "Cyrk na kółkach"

Rozłam w PiS jest szeroko komentowany przez dziennikarzy i polityków. "Jarosław Kaczyński jak Saturn pożera kolejne dzieci. Ziobro, Hoffman, Morawiecki – kolejni uważani za murowanych infantów kończą wylotem" – napisał publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

"PiS się rozpada – to oficjalne. Nie będę ukrywał, że bardzo mnie to cieszy. Im szybciej ta formacja utraci swoją dominującą pozycję w obecnej opozycji, tym lepiej" – napisał z kolei Łukasz Warzecha.

"Sasin wygrał swoją rozgrywkę z Morawieckim. Ale to mu nie wystarcza. Musi jeszcze wojować z nim na tweecie, z użyciem argumentu, który można obalić jego własnymi słowami sprzed lat, gdy obaj byli w jednym rządzie. Tak łatwo można rozmieniać się na drobne" – zauważa Piotr Semka.

"Właśnie z ust prowadzącej w Republice padło, że "Mateusz Morawiecki skłania się ku lewicy" xD A Rafał Bochenek mówi w odniesieniu do byłego premiera, że Związek Radziecki też kiedyś utrzymywał, że jest "siewcą pokoju". Cyrk na kółkach" – napisała Kamila Baranowska z Kanału Otwartego.

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