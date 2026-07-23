Partia Morawieckiego problemem dla prawicy? Polacy odpowiedzieli

Uczestnikom badania SW Research zadano pytanie: "Jak Twoim zdaniem utworzenie nowej partii politycznej przez Mateusza Morawieckiego wpłynęłoby na sytuację prawicy w Polsce?".

30,8 proc. respondentów uważa, że partia byłego premiera zaszkodziłaby prawicy w kraju. Z kolei 16,3 proc. uważa, że nowe ugrupowanie polepszyłoby sytuację prawicy.

28,5 proc. ankietowanych wskazało, że taki ruch nie wpłynąłby na polską prawicę. Zdania w tej sprawie nie ma 24,3 proc. badanych.

Największy odsetek przekonanych, że partia Morawieckiego zaszkodzi prawicy odnotowano w grupie respondentów powyżej 50. roku życia. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni częściej są przekonani, że nowe ugrupowanie będzie miało negatywny wpływ na środowiska prawicowe.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany 21 lipca 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 803 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Ultimatum dla Morawieckiego

Władze PiS nakazały działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Sasin podporządkował się decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Morawiecki stwierdził, że nie zamierza rezygnować ze stowarzyszenia Rozwój Plus, ale jednocześnie nie chce opuszczać PiS.

Do 23 lipca parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości mają czas na złożenie specjalnej deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, do piątku zrobiło to ok. 130 osób.

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