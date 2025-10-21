Elektrownia jądrowa w Polsce. Mieszkańcy zabrali głos

W całym powiecie wejherowskim poparcie dla tej inwestycji wynosi 62 proc., przy czym 70 proc. mieszkańców powiatu jest zdania, że elektrownia jądrowa to szansa dla regionu.

"Tegoroczne wyniki badania pokazują, że pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce staje się dla mieszkańców Pomorza realną inwestycją, a mieszkańcy gminy Choczewo widzą, że budowa staje się faktem. Dla wielu z nich oznacza to, że oczekiwania, które wiążą z projektem, takie jak zamówienia dla lokalnych firm czy wykorzystanie miejscowej bazy noclegowej przez pracowników budowy, nareszcie się materializują" – powiedziała Anna Szatanowska z agencji badawczej Danae, cytowana w komunikacie.

Mieszkańcy widzą szansę na rozwój

Dla zdecydowanej większości mieszkańców powiatu wejherowskiego budowa elektrowni jądrowej w gminie Choczewo jest szansą na rozwój – odpowiedziało tak 70 proc. respondentów z powiatu. Prawie dwóch na trzech mieszkańców tego regionu (60 proc.) uważa, że elektrownia jądrowa korzystnie wpłynie przede wszystkim na dostępność nowych miejsc pracy. Co drugi mieszkaniec ma nadzieję, że wraz z realizacją inwestycji poprawi się dostępna infrastruktura w powiecie, w tym powstaną nowe drogi i linie kolejowe. Prawie taki sam odsetek (45 proc.) wspomina o ogólnym rozwoju gospodarczym regionu, wymieniono.

Wśród obaw związanych z budową elektrowni jądrowej mieszkańcy gminy Choczewo najczęściej wymieniają: pogorszenie jakości życia spowodowane uciążliwościami związanymi z budową elektrowni (38 proc.), obniżenie atrakcyjności turystycznej (29 proc.), oddziaływanie inwestycji na środowisko (28 proc.). Mimo to, w gminie Choczewo poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino zadeklarowało 55 proc. ankietowanych, a w całym powiecie wejherowskim za realizacją inwestycji opowiedziało się 62 proc. respondentów, wskazano w materiale.

Jaką rolę odgrywa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe?

Badanie zrealizowała agencja badawcza Danae od sierpnia do września 2025 r. techniką CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) na reprezentatywnej próbie n=810 dla regionu, w tym próbie n=150 mieszkańców gminy Choczewo oraz n=150 dla powiatu wejherowskiego.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

