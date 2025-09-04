Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Podpisano umowę

Maksymalna wartość umowy to 161,85 mln zł netto (199,08 mln zł brutto). Zakres podstawowy jest warty 9,8 mln zł netto.

"Na maksymalną wartość przedmiotu umowy składają się: 1. wynagrodzenie za wykonanie zakresu podstawowego (prace formalno-prawne i prace projektowe) w wysokości 9,8 mln zł netto oraz 2. wynagrodzenie za wykonanie prawa opcji (budowa) w wysokości łącznej 152,05 mln z netto" – czytamy w komunikacie.

Wyznaczono datę zakończenia prac

Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji do 15 października 2025 r. (opcje o łącznej wartości 148,7 mln zł netto) oraz do 30 stycznia 2026 r. (opcje o łącznej wartości 3,4 mln zł netto).

Termin zakończenia realizacji prac z zakresu podstawowego ustalono na styczeń 2027 roku, a z zakresu opcjonalnego na maj 2028 roku.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miał 525 mln zł mln zł skonsolidowanych przychodów.

Kluczowe pozwolenie wydane

Wojewoda pomorski wydał pod koniec sierpnia pozwolenie na prace przygotowawcze związane z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, podały Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Pozwolenie dotyczy pierwszego etapu działań i obejmuje wytyczenie terenu, ogrodzenie obszaru, usunięcie roślinności, a także zagospodarowanie oraz wyrównanie terenu. Prace rozpoczną się jesienią tego roku.

Działania będą realizowane na obszarze około 330 ha. Zostały one podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich, który rozpocznie się jesienią, obejmie wyznaczenie terenu pod realizację prac, postawienie ogrodzenia, usunięcie drzew, krzewów i karpin, a także zebranie warstwy wierzchniej ziemi (ściółki i tzw. humusu) oraz wyrównanie terenu, podano.

"Rozpoczęcie prac przygotowawczych dla naszej inwestycji stanowi ważną cezurę w projekcie, dlatego uzyskanie tego pozwolenia ma dla nas tak duże znaczenie. […] Zgodnie z założonym harmonogramem, konsekwentnie zmierzamy do rozpoczęcia kluczowego etapu inwestycji, jakim jest budowa elektrowni" – powiedział prezes PEJ Marek Woszczyk, cytowany w komunikacie.

