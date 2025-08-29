Elektrownia jądrowa w Polsce. Wydano zgodę

Pozwolenie dotyczy pierwszego etapu działań i obejmuje wytyczenie terenu, ogrodzenie obszaru, usunięcie roślinności, a także zagospodarowanie oraz wyrównanie terenu. Prace rozpoczną się jesienią tego roku.

Budowa elektrowni coraz bliżej

Działania będą realizowane na obszarze około 330 ha. Zostały one podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich, który rozpocznie się jesienią, obejmie wyznaczenie terenu pod realizację prac, postawienie ogrodzenia, usunięcie drzew, krzewów i karpin, a także zebranie warstwy wierzchniej ziemi (ściółki i tzw. humusu) oraz wyrównanie terenu, podano.

"Rozpoczęcie prac przygotowawczych dla naszej inwestycji stanowi ważną cezurę w projekcie, dlatego uzyskanie tego pozwolenia ma dla nas tak duże znaczenie. […] Zgodnie z założonym harmonogramem, konsekwentnie zmierzamy do rozpoczęcia kluczowego etapu inwestycji, jakim jest budowa elektrowni" – powiedział prezes PEJ Marek Woszczyk, cytowany w komunikacie.

Prace przygotowawcze zaczną się od geodezyjnego wytyczenia terenu, na którym następnie przygotowane zostanie zaplecze. Równolegle kontynuowane będzie sprawdzanie terenu pod kątem występowania ewentualnych stanowisk archeologicznych oraz niewybuchów i niewypałów (ang. UXO – Unexploded Ordnance), tak by prace były prowadzone w sposób bezpieczny dla personelu i osób postronnych. Następnie, na przełomie października i listopada, rozpocznie się usuwanie drzew i krzewów. Prace wycinkowe zgodnie z planem zakończą się do wiosny 2026 roku, wymieniono w materiale.

Wskazano lokalizację. Zapadły kluczowe decyzje

Pierwsza polska elektrownia jądrowa Lubiatowo-Kopalino o mocy 3750 MWe powstaje w gminie Choczewo, w województwie pomorskim. Projekt posiada już m.in. decyzję środowiskową i lokalizacyjną. Od 2023 roku w lokalizacji trwają prace terenowe związane z badaniami geologicznymi. Równolegle inwestor kontynuuje działania związane z pozyskiwaniem kolejnych pozwoleń administracyjnych, w tym zezwolenia od Państwowej Agencji Atomistyki i pozwolenia na budowę. Zgodnie z harmonogramem pierwszy prąd z polskiej elektrowni jądrowej popłynie w drugiej połowie lat 30, podsumowano.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

