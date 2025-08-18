Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Ważny ruch

Uzgadnianie dokumentacji to kolejne, po nadawaniu uprawnień zakładom, zadanie UDT przy realizacji projektu jądrowego. W ramach tego procesu Urząd weryfikuje dokumentację projektową urządzeń w elektrowni jądrowej. Na tym etapie sprawdzane są dokumenty odniesienia, rysunki techniczne, obliczenia. Weryfikacji podlegają również przyjęte założenia technologiczne. Na podstawie uzgodnionej z UDT dokumentacji będzie mogła rozpocząć się faktyczna produkcja urządzeń dla polskiego projektu, podkreślono.

"Fundament dla kolejnych działań"

"Urząd Dozoru Technicznego od początku jest zaangażowany w proces budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jesteśmy przygotowani do tego zadania. Mamy unikalne doświadczenie w projektach z obszaru bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz w strategicznych projektach przemysłowych, gdzie niezawodność działania urządzeń technicznych jest kluczowa" – powiedział prezes UDT Paweł Urbańczyk, cytowany w komunikacie.

"Doświadczenia płynące z realizacji projektów energetycznych na świecie jednoznacznie pokazują, że dokumentacja projektowa stanowi fundament dla kolejnych działań inwestora. Sektor energetyki jądrowej, jako jeden z najbardziej wymagających, wymusza szczególną dbałość o każdy etap przygotowania i realizacji projektu. Aby sprostać najwyższym standardom branżowym, już od początku prowadzimy proces uzgadniania dokumentacji. W tym kontekście szczególnie doceniamy rolę, zaangażowanie i dotychczasową współpracę z Urzędem Dozoru Technicznego. Świadczy ona o odpowiedzialności i profesjonalnym podejściu każdej ze stron procesu do realizacji tak złożonego i unikatowego projektu, jakim jest budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce" – dodał prezes PEJ Marek Woszczyk.

Działania UDT w obszarze energetyki jądrowej obejmują inspekcję urządzeń takich jak m.in. zbiornik reaktora i wytwornice pary oraz urządzenia wchodzące w skład obiegu pierwotnego i wtórnego elektrowni, jak również urządzenia pomocnicze, osprzęt i systemy automatyki zapewniające niezawodną i bezpieczną pracę urządzeń podstawowych. Badania dotyczą całego cyklu życia urządzeń od projektowania, wytwarzania, montażu, rozruchu, eksploatacji, aż po ich likwidację, wymieniono.

Kluczowa decyzja już zapadła

W grudniu 2024 roku UDT wydał pierwszą formalną decyzję uprawniającą włoską firmę – Westinghouse Mangiarotti – do wytwarzania urządzeń na potrzeby polskiego projektu. Po uzgodnieniu dokumentacji kolejne działania to nadzór nad wytwarzaniem poszczególnych urządzeń i ich elementów, w tym badania techniczne prowadzone i nadzorowane u wytwórców.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) odpowiada za przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Spółka będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 GWe do ok. 9 Gwe.

