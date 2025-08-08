Tu może powstać elektrownia atomowa. Kluczowy krok

Prace analityczne wskazują, że region ten może spełniać kryteria wymagane do realizacji takiej inwestycji.

"Prace analityczne, obejmujące przegląd archiwalnych danych geologicznych i środowiskowych, wskazują, że region ten może spełniać kryteria wymagane do realizacji takiej inwestycji. Wyniki te otwierają drogę do prowadzenia dalszych, pogłębionych badań terenowych. Planujemy rozpoczęcie kolejnego etapu prac badawczych, obejmującego m.in. przygotowanie studium wody chłodzącej oraz wykonanie pierwszych odwiertów w celu rozpoznania lokalnych warunków geologicznych" – napisał Marzec na platformie X.

Wszystkie analizy i badania są prowadzone w sposób technologicznie neutralny, dodał.

Decyzja w rękach rządu

"Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej decyzję o wyborze technologii dla drugiej polskiej elektrowni jądrowej podejmie polski rząd. Pierwszy etap prac został zrealizowany dla Grupy PGE przez renomowane instytucje: AGH w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (Katowice), Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (Warszawa) oraz Poltegor-Instytut – Instytut Górnictwa Odkrywkowego (Wrocław)" – napisał także prezes.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Projekt zgłoszony do KE

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) dokonały w lipcu oficjalnej notyfikacji projektu inwestycyjnego pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej do Komisji Europejskiej (KE), zgodnie z obowiązkami przewidzianymi w Traktacie Euratom.

Zgłoszenie obejmuje szczegółowy opis projektu, którego celem jest budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu. Równolegle toczy się proces notyfikacyjny dotyczący pomocy publicznej dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Notyfikacja przez inwestora projektu inwestycyjnego w trybie Traktatu Euratom jest procesem odrębnym od postępowania notyfikacyjnego dotyczącego pomocy publicznej dla projektu prowadzonego z inicjatywy państwa. Notyfikacja w ramach Traktatu Euratom jest wymogiem prawnym dla projektów jądrowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jej celem jest umożliwienie Komisji Europejskiej oceny projektu pod kątem jego zgodności z celami Traktatu Euratom, w tym w szczególności kwestiami bezpieczeństwa, aspektami technicznymi oraz ekonomicznymi projektu, podano.

Czytaj też:

Elektrownia jądrowa w Polsce. Ruch ministerstwaCzytaj też:

Atomowe plany rządu. Chodzi o drugą elektrownię jądrową w Polsce