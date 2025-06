Elektrownia jądrowa w Polsce. Ruch ministerstwa

Celem "Programu polskiej energetyki jądrowej" jest budowa oraz oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne reaktory jądrowe generacji III(+), podano.

Trzy filary wdrożenia energetyki jądrowej

"Od przyjęcia pierwszej wersji PPEJ w 2014 r. oraz jego aktualizacji w 2020 r. zasadnicze uzasadnienie wdrożenia energetyki jądrowej nie zmieniło się i opiera się na trzech głównych filarach: bezpieczeństwo energetyczne, klimat i środowisko, ekonomia. Należy jednak podkreślić, że wskutek istotnych zmian w otoczeniu gospodarczym oraz geopolitycznym znaczenie wszystkich tych obszarów istotnie wzrosło" – czytamy w komunikacie.

"Wprowadzenie elektrowni jądrowych do miksu energetycznego oznaczać będzie jego wzmocnienie głównie poprzez dywersyfikację bazy paliwowej w polskiej elektroenergetyce, dywersyfikację kierunków dostaw nośników energii pierwotnej oraz zastąpienie starzejącego się parku wysokoemisyjnych bloków. Należy podkreślić, że znaczenie tego obszaru wzrosło istotnie wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz towarzyszącego jej kryzysowi energetycznemu. Działania te mają również przełożenie na zmiany w polityce Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego" – czytamy dalej.

Obecnie realizowany już jest projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej (EJ1) w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo. Projekt realizowany jest przez spółkę celową Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), której jedynym wspólnikiem jest Skarb Państwa, a prawa z jego udziałów wykonuje pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Jako technologię dla pierwszej elektrowni wybrano reaktory AP1000, których dostawcą jest amerykańska firma Westinghouse. Projekt zakłada budowę trzech reaktorów, a rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego z nich jest planowane na 2036 r., wskazano także.

Wybór ostatecznej lokalizacji

"W przypadku drugiej elektrowni jądrowej (EJ2) wytypowane lokalizacje są tożsame z lokalizacjami określonymi w PPEJ z 2014 r. oraz z 2020 r. Spośród nich, po przeprowadzeniu niezbędnych analiz, zostanie wybrana ostateczna lokalizacja EJ2. Szczególnie atrakcyjne są lokalizacje, w których obecnie znajdują się duże elektrownie systemowe. Lokalizacje te są korzystne także ze względów społeczno-ekonomicznych, jako inwestycje umożliwiające transformację regionów, gdzie wygaszane będą elektrownie węglowe" – napisano w informacji.

Uwagi do zaktualizowanego "Programu polskiej energetyki jądrowej" należy przesyłać do 25 lipca 2025 r.

