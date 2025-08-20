Koreańczycy rezygnują z budowy elektrowni jądrowej. Wskazali na decyzję polskiego rządu

Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) wraz z Polską Grupą Energetyczną i ZE PAK miał wybudować dwa reaktory w Koninie-Pątnowie

Prezes Korea Hydro & Nuclear Power Whang Joo-ho mówił na temat porzucenia planów budowy elektrowni w trakcie posiedzenia parlamentarnej komisji ds. przemysłu.

– Po objęciu władzy przez nowy polski rząd, kraj zdecydował o porzuceniu projektów z udziałem przedsiębiorstw państwowych i dlatego wycofaliśmy stamtąd naszą działalność – mówił Whang.

Inwestycja miała być drugą elektrownią atomową Polsce (pierwsza planowana jest w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu).

Koreański gigant ma kłopoty

W ostatnich miesiącach KHNP wycofało się z przetargów na elektrownie jądrowe w Słowenii, Holandii i Szwecji.

W 2022 roku amerykański koncern Westinghouse oskarżył południowokoreańską firmę o naruszenie praw własności intelektualnej. Według Westinghouse projekty reaktorów APR1000 i APR1400 miały bazować na licencjonowanej technologii tego przedsiębiorstwa.

Jak informuje portal Chosun Biz, zawarta w styczniu ugoda przewidywała, że KHNP będzie mogło podpisać kontrakt o wartości około 18,7 mld dolarów na budowę dwóch bloków energetycznych w Czechach. Jednocześnie Westinghouse miał uzyskać prawo do zablokowania KHNP i KEPCO dostępu do rynków Ameryki Północnej, większości krajów Europy, a także Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Projekt zgłoszony do KE

Tymczasem Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) dokonały w lipcu oficjalnej notyfikacji projektu inwestycyjnego pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej do Komisji Europejskiej (KE), zgodnie z obowiązkami przewidzianymi w Traktacie Euratom.

Zgłoszenie obejmuje szczegółowy opis projektu, którego celem jest budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu. Równolegle toczy się proces notyfikacyjny dotyczący pomocy publicznej dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Notyfikacja przez inwestora projektu inwestycyjnego w trybie Traktatu Euratom jest procesem odrębnym od postępowania notyfikacyjnego dotyczącego pomocy publicznej dla projektu prowadzonego z inicjatywy państwa. Notyfikacja w ramach Traktatu Euratom jest wymogiem prawnym dla projektów jądrowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jej celem jest umożliwienie Komisji Europejskiej oceny projektu pod kątem jego zgodności z celami Traktatu Euratom, w tym w szczególności kwestiami bezpieczeństwa, aspektami technicznymi oraz ekonomicznymi projektu, podano.

