Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Jest nowy wniosek

– Kontynuujemy działania zmierzające do najważniejszego momentu w realizacji naszego projektu, czyli do wylania pierwszego betonu jądrowego. Pierwszy etap prac przygotowawczych ruszy już jesienią. Zależy nam na utrzymaniu ambitnego harmonogramu realizacji inwestycji, dlatego wniosek o pozwolenie na etap drugi złożyliśmy już teraz – powiedział prezes PEJ Marek Woszczyk.

Drugi etap prac przygotowawczych

Drugi etap prac przygotowawczych obejmie przygotowanie m.in. infrastruktury technicznej dla placu budowy, w tym przygotowanie terenu i wykonanie fundamentu pod długoterminowe węzły betoniarskie, które będą wspierać produkcję betonu w dalszych fazach realizacji inwestycji.

W ramach infrastruktury wybudowane zostaną także ujęcia wody pitnej, wody surowej (do użytku technicznego), a także kanalizacja ściekowa.

Docelowo ścieki z terenu budowy zostaną odprowadzone do projektowanej oczyszczalni. Spółka rozmawia z urzędem gminy Choczewo o tym, by po zakończeniu budowy przekazać jej ten obiekt. Powstanie również oświetlenie i instalacje elektryczne dla placu budowy.

W ramach drugiego etapu prac przygotowawczych wykonana zostanie także niwelacja terenu i zagospodarowanie obszaru budowy wraz z budową tymczasowych obiektów budowlanych zaplecza technicznego oraz socjalno-biurowego budowy, w tym magazynów, dróg dojazdowych i parkingów. Powstanie też warsztat utrzymania i konserwacji pojazdów oraz sprzętu budowlanego.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce

Wraz z wnioskiem o pozwolenie spółka złożyła raport środowiskowy z ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla drugiego etapu prac przygotowawczych. PEJ spełniły tym samym warunek decyzji środowiskowej generalnego dyrektora ochrony środowiska z 19 września 2023 r. dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej na terenie gminy Choczewo.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

Pierwsza elektrownia jądrowa ma powstać w miejscowości Lubiatowo-Kopalino. W budowie, która ma rozpocząć się w 2026 r., uczestniczy amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

