Elektrownia jądrowa w Polsce. To może zrobić Bruksela

– Cały czas liczymy na to, że uzyskamy zgodę Komisji jeszcze przed końcem tego roku, ale jednocześnie jesteśmy przygotowani na sytuację, gdyby miało to nastąpić na przykład w I kwartale przyszłego roku – powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej dziennikarzom.

– Ważne jest dla nas, żeby model, który zaproponowaliśmy Komisji, udało się obronić – dodał.

W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska zainicjowała postępowanie poszerzone w sprawie akceptacji pomocy publicznej dla projektu – jest to standardowa procedura przy tego typu dużych przedsięwzięciach, w ramach której KE ocenia zgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym i wpływ inwestycji na rynek energii w Unii Europejskiej. Po uzyskaniu akceptacji Komisji dla pomocy publicznej Polskie Elektrownie Jądrowe będą mogły uzyskać dokapitalizowanie służące realizacji kolejnych etapów projektu.

Większość mieszkańców popiera budowę elektrowni jądrowej

55 proc. mieszkańców gminy Choczewo popiera budowę elektrowni jądrowej w swoim bezpośrednim sąsiedztwie – podały Polskie Elektrownie Jądrowe, powołując się na badanie agencji Danae.

W całym powiecie wejherowskim poparcie dla tej inwestycji wynosi 62 proc., przy czym 70 proc. mieszkańców powiatu jest zdania, że elektrownia jądrowa to szansa dla regionu.

"Tegoroczne wyniki badania pokazują, że pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce staje się dla mieszkańców Pomorza realną inwestycją, a mieszkańcy gminy Choczewo widzą, że budowa staje się faktem. Dla wielu z nich oznacza to, że oczekiwania, które wiążą z projektem, takie jak zamówienia dla lokalnych firm czy wykorzystanie miejscowej bazy noclegowej przez pracowników budowy, nareszcie się materializują" – powiedziała Anna Szatanowska z agencji badawczej Danae, cytowana w komunikacie.

Dla zdecydowanej większości mieszkańców powiatu wejherowskiego budowa elektrowni jądrowej w gminie Choczewo jest szansą na rozwój – odpowiedziało tak 70 proc. respondentów z powiatu. Prawie dwóch na trzech mieszkańców tego regionu (60 proc.) uważa, że elektrownia jądrowa korzystnie wpłynie przede wszystkim na dostępność nowych miejsc pracy. Co drugi mieszkaniec ma nadzieję, że wraz z realizacją inwestycji poprawi się dostępna infrastruktura w powiecie, w tym powstaną nowe drogi i linie kolejowe. Prawie taki sam odsetek (45 proc.) wspomina o ogólnym rozwoju gospodarczym regionu, wymieniono.

