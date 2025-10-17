Bank Światowy sfinansuje polski atom? Trwa sondowanie

W tym tygodniu przedstawiciele polskiej administracji rządowej udali się na rozmowy do USA. Z ramienia Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzono w Waszyngtonie negocjacje z Anną Akhalkatsi, szefową Banku Światowego na Unię Europejską. Prezes BGK Mirosław Czekaj i członek zarządu Mateusz Szczurek sondowali możliwości wsparcia przez instytucję finansową projektów energetyki jądrowej w Polsce – podały media.

BGK poinformował, że Bank Światowy wyraził zainteresowanie tym tematem. Prezes Mirosław Czekaj powiedział PAP, że budowa elektrowni jest ogromnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, dlatego bank rozwoju poszukuje różnych możliwości sfinansowania budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. "Udział BGK w tej inwestycji będzie jednak uzależniony od oceny ostatecznego modelu biznesowo-finansowego" – podkreślił. Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego mówi, że inwestycja w atom zwiększy "przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Zgodnie z zapowiedziami premiera pierwsza elektrownia jądrowa mogłaby obsłużyć nawet 12 milionów gospodarstw domowych, co pokazuje skalę tego przedsięwzięcia".

"Zainteresowanie Banku Światowego polskimi projektami atomowymi wpisuje się w szerszą strategię tej instytucji. W czerwcu bieżącego roku Grupa Banku Światowego i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej podpisały porozumienie o współpracy na rzecz wspierania energii jądrowej w krajach rozwijających się" – podał PAP.

Atomowe plany rządu. Tusk o drugiej elektrowni jądrowej

Szef rządu odwiedził w środę teren budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Następnie udał się na spotkanie z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego. Tam wspomniał o planach dotyczących budowy w Polsce drugiej elektrowni atomowej.

– Wiem, że w regionie też cały czas czekacie na jakiś sygnał, co będzie ewentualnie w przyszłości z Bełchatowem. (...) Dzisiaj mogę z pełną świadomością i odpowiedzialnością powiedzieć, że jeśli – według wszystkich analiz, które kończymy w tej chwili – zapadnie decyzja o drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej, to Bełchatów jest na pierwszym miejscu tej listy – oświadczył premier.

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Dariusz Marzec informował w sierpniu, że PGE zakończyła pierwszy etap prac, których celem była wstępna analiza możliwości budowy elektrowni jądrowej w regionie Bełchatowa.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Jest nowy wniosek